30 años de María Soledad Morales: “Siempre buscamos verdad y justicia para Sole”

A poco de recordar aquel 10 de septiembre de 1990, día donde fue encontrada María Soledad Morales, a un costado de la ruta provincial 41, en el límite entre los departamentos Capital y Valle Viejo de San Fernando del Valle de Catamarca.

Ada Rizzardo de Morales, vuelve a un lugar que jamás habrá querido conocer, pero que lamentablente ya serán 30 años y es una marca trágica en su vida.

Ada relata: “Acá estamos, en el mismo lugar de siempre, donde fue encontrada mi hija hace 30 años, muy conmovida. Si hablaran estos árboles, todas estas cosas que están aquí, cuántas cosas me contarían, ¿no?”, dice la mujer visiblemente afectada.

“Tenía ilusiones, proyectos, ser alguien en la vida. Ahora, el 11 de septiembre hubiera cumplido 48 años. Yo siempre digo, a mi hija la mataron dos veces. Moral y físicamente”, recuerda esta mujer.

Ada, con el paso del tiempo, siempre cuenta ese instinto maternal que la inquietó con algo extraño que sintió cuando María Soledad no volvió a su casa: “Yo ya lo conté varias veces. Ese sábado (7 de septiembre de 1990) yo estaba en el lavadero y la sentí… ´mami´… y era Sole, algo pasó, pensé entonces. La busqué en la casa, en la calle y no estaba. Ahí le dije a Elías, mi esposo que la fuera a buscar”.

“Como padres, con Elías que ya no está, siempre luchamos para saber la verdad. Fue mi sostén. Ahora estoy rodeada de mis hijos y mis nietos. Lo de mi hija no se resolvió como tenía que ser. Ya no tengo miedo, ya demasiado daño me hicieron. Pero espero que algún día lo reconozcan”, agregó Ada en diálogo con Ricardo Canaletti y Rolando Barbano, en el programa Cámara del Crimen, de TN