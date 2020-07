Abuelos del Hogar de Ancianos de Belén recibieron servicio de peluquería

Días pasado en el Hogar de Ancianos de Belén se brindó el servicio de peluquería, gestionado por la Dirección del Juventud de la Municipalidad de Belén, se pudo llevar a cabo ese servicio para los residentes de esta Institución de Belén. Por ese motivo Belén-Info.com dialogó con la Directora del Hogar de Ancianos, Belinda Pereyra quien nos comentó: “Nos visitó la Directora de la Juventud, Yuliana Barberi, quien por vía telefónica ofreció los servicios de un grupo de peluqueros, para poder brindar el servicio a los residentes. Primero se habló de las medidas de precaución para el ingreso en lo posible de los menos peluqueros, ya que queríamos evitar por ahí la mayor circulación de personas a cada institución. Con eso se dio la visita de ellos, los adultos estaban muy contentos porque con esto del tema de la cuarentena éramos nosotros nomás los que frecuentábamos acá, manteniendo el tema de las precauciones, y pudieron brindar a los residentes el servicio de peluquería”. Señaló.

Por otro lado la Directora manifestó: ” Tenemos la visita frecuente del Dr. Torrealba, que visita a los residentes de la institución, lo primero que se pensó con el tema de la propagación de este virus es en capacitar a las personas de acá, tanto al personal, como a los residentes, para transmitir lo que implicaba el virus, la necesidad de tener la protección, los cuidados en base a eso se trabajó mucho con el área de salud, con el lado de la doctora Saracho y el doctor Mohamad, luego de ello es que pudimos contar con el beneficio del Doctor Torrealba que nos visita, ya hace más de dos meses, una vez a la semana vine a verlo a los adultos y también atiende todas mis consultas vía mensaje, entonces estamos bastante conectados”. Aseguró.

“El Doctor normalmente tiene otras atenciones o sea que no podemos disponer el 100 por ciento de su tiempo, pero aún así el martes o jueves viene a visitarnos, también por las urgencias tenemos un servicio que también se hizo presente la Doctora Villacorta, que es el Samet y también enfermero, porque tenemos adultos que han tenido cuadros bastante delicados y para evitar el tema de la concurrencia al hospital, que justamente en conversación con la doctora Saracho la idea era evitar que ellos lleguen a un proceso de internación, porque sabemos que es un ambiente complejo y por ahí los adultos son muy susceptibles a cualquier tipo de virus, así que de esta forma hemos trabajado y la verdad que hemos hecho todo lo posible para que ellos tengan la asistencia médica en sus necesidades”. Añadió.

Con respecto a residentes que salen de la institución, indicó.: “Realmente ha sido un tema y sigue siendo un tema de conversación, tenemos una situación que no se nos complejiza bastante, que es el tema justamente de que cuesta mucho el tema de que ellos puedan quedarse en la institución y entender que uno lo está cuidando y que nosotros seguimos órdenes de un ministerio, de un ministerio que tiene y tiene tres instituciones residencias de adultos mayores con estadía permanente, o sea que están a cargo del personal y ofreciendo todos los servicios de la institución, sin haber necesidad de que ellos salgan, la verdad que como instrumento hemos utilizado el diálogo, Para poder conversarlo, para poder indicar los riesgos de esta situación, no tan solo de esto, sino que en Belén tenemos un clima bastante frío, entonces de una neumonía, de un resfrío, hemos hablado, indicado. Básicamente todo, todos los perjuicios que puede tener su salud con el tema del descuido y de salir . En este sentido hemos sido asesorados por una abogada, porque realmente es una situación que uno tiene que tener mucha precaución porque tenemos adultos muy delicados. Imagínense entrar, tener una situación acá que se ha visto en otras residencias, la verdad es que nos asusta mucho. Entonces, en base a eso se trabaja con abogados, Juzgado, COE y la policía. Hemos trabajado muy ordenadamente, siguiendo los pasos que ellos nos indican y bajo de esa forma como le digo, sigue siendo una cuestión de que tenemos y que lamentablemente preocupa, pero también entendiendo otra situación, sabemos que a todos nos cuesta el tema de estar en un lugar como se llama y no poder salir, es una población de riesgo, entonces nos preocupa”. Afirmó.

En otra parte Pereyra dijo: “Tenemos un comunicación bastante fluida con el Ministerio de Salud del Provincia, vinieron de fiscalización y centro para revisar la Institución, para revisar los kits de desinfección personal, si teníamos las precauciones que nos recomiendan, justamente estamos hoy con un programa de Nacional que es para todos los geriátricos , donde cargamos la documentación de todos los residentes, donde se va actualizando su estados de salud, es muy importante porque es lo que quieren saber, el día a día de cada institución”. Expresó.8

Por último la Directora expresó: “La Subsecretaría de la familia emitió una disposición N°115 en la cual y justamente detalla la continuidad del cumplimiento de todo el personal de la residencias de adultos mayores considerando que se debe prestar servicio imprescindible de actividad permanente en instituciones que requiera guardia mínima, ya que considera la asistencia de personas mayores como esencial y dónde se desarrollan tareas y asistencia, contención y protección, quedando los servicios del personal sujetos a la disponibilidad de la Institución”. Concluyó.