Actividades de la Asociación de Diabéticos Belén

La Presidenta de la Asociación de Diabéticos Belén, Gimena Aguiar, en la entrevista concedida este lunes 13 del corriente mes, a Belén-Info.com informó sobre las actividades que están desarrollando en favor de las personas que padecen esa enfermedad.

A propósito de ello manifestó; “La charla informativa que teníamos programada para llevarla a cabo el viernes pasado a cargo de la Lic. En Nutrición Luciana Varela y Dra. Ivana Herrera, quiero creer que por la inclemencia del tiempo no hubo mucha concurrencia pero se realizó lo mismo, ese día tuvimos la concurrencia de personal de Desarrollo Social del Municipio de Hualfín quienes quedaron muy entusiasmados con el contenido de la charla y con el trabajo que realizamos, por lo que el próximo miércoles a las 08:00 horas estaremos partiendo para esa localidad para comentarle a toda la comunidad y a las localidades cercanas de como es el funcionamiento de la Asociación y las dos profesionales mencionadas precedentemente brindarán la misma charla informativa que la llevada a cabo en Belén”.Aseguró.

A su vez manifestó: “En un recorrido que hice al norte del Departamento hice personalmente la invitación a la gente de la Puerta de San José, San Fernando y Hualfín, asimismo le pedí la colaboración a esos Municipios para el pago del alquiler de la sede de la Asociación ya que el Dr. Gilberto Santillán cumplió con su promesa de ayudarnos para pagar cinco meses de alquiler del local, después el Municipio de Belén y Hualfín han sido los que nos colaboraron hasta el momento para poder cubrir el pago del alquiler por cuatro meses, en esa oportunidad deje las invitaciones y me hice conocer como Presidenta de esta Asociación con la gente Desarrollo Social de esos Municipios que vinieron a la charla y ahí se concertó la visita que se hará el próximo miércoles”.Añadió.

En ese sentido agregó que, “continúan la campaña de hacer más socios de la Asociación a quienes concurren a la sede, por suerte desde la semana pasada el Intendente me brindó otro personal para que esté abierto por la mañana y por la tarde, así que ahora tenemos la posibilidad de brindar la atención en los dos turnos a los pacientes para que puedan retirar la medicación”.

Al consultarle sobre como consiguen los medicamentos dijo: “Al hacer conocer esta iniciativa que tenemos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, he tenido contacto con gente como el caso de una señorita de Córdoba que me va a enviar mediante el transporte del Sr. Villagra insulina, ella es insulina dependiente y manifestó que tiene ese medicamento y otros para enviarme, ella tiene sus familiares acá en Belén, y así de esa manera hacemos el acopio de medicamentos, tal es así que ahora estoy armando una partida de medicamentos para llevar a la gente de Hualfín porque tienen fecha de vencimiento muy próximos, y es una pena que se venzan y no se le dé el uso correspondiente”.Afirmó.

En ese contexto expresó: “También nos enviaron suero, y otros medicamentos desde la Rioja, la Dra. Ledesma quien tiene sus padres acá en la B° Santa Rosa, ella hace dos meses nos envió una partida de medicamentos, incluido insulina, y otras cosas que las tenemos ahí porque son más para uso hospitalario no precisamente para la Asociación, así que queremos colaborar con otra institución”, concluyó.