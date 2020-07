Actividades deportivas permitidas en la Ciudad de Belén

El Secretario Privado del Municipio de Belén a cargo de la Dirección de Deportes Víctor Cruz, comentó a Belén-Info.com sobre la flexibilización de Actividades deportivas en la ciudad de Belén y esto nos expresaba: “Felizmente, en el día de ayer, en horas de la tarde, se ha llevado a cabo una importante reunión con gente del COE, donde se ha habilitado nuevamente la actividad deportiva, y cuando hablamos de habilitación, tiene que ver justamente con lo que ya se había habilitado anteriormente, ni más ni menos, de la misma modalidad, las mismas disciplinas, las mismas actividades, los mismos horarios, los mismos lugares, como anteriormente se lo hizo esta vez, también tienen que ver con caminata, trote, ciclismo, los gimnasios, la escuelita de formación deportiva de básquet, fútbol, vóley, newcom y handball”.Señaló.

“A diferencia de lo anterior, cambia en los horarios anteriormente era de 08:00 a 20:00 horas, en esta oportunidad se permite la actividad deportiva de 08:00 a 18:00 horas y con no más de 10 personas, a excepción de los gimnasio, que era de acuerdo a la capacidad del espacio físico, se establece la cantidad de personas, pero de ahí el resto, con no más de 10 personas, en la escuelita de fútbol vóley, handball, con no más de 10 personas y teniendo en cuenta los protocolos que se habían presentado oportunamente”. Aseguró.

Luego agregó: “No hay permisos , solamente hay que respetar los horarios, los lugares, porque se sigue la misma modalidad y no olvidarnos bajo ningún punto de vista del uso de los elementos de protección personal, que deben ser individual, lógicamente, no olvidarse tampoco de los lugares que estaban establecidos, como el Barrio Artaza. Predio Famayfil, el camino a la banda, el Río, El Cerro, la Virgen de Belén, Cerro de la Virgen, la ruta provincial número 46, que son los lugares establecidos”.Indicó.

Por último dijo:”Le pedimos como siempre a la comunidad, a las personas que nos ayuden, que nos colaboren, porque de eso se trata, yo creo que entre todos debemos tirar para un mismo lado y salir adelante de esta situación excepcional que vivimos a nivel mundial”.