Aguirre anunció la creación de comisarías de la Mujer en toda la provincia

03 de octubre de 2020

El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, mantuvo una charla vía zoom con concejalas del Frente de Todos y realizó importantes anuncios de políticas públicas con perspectiva de género con una mirada hacia el interior. Entre los más importantes está la capacitación obligatoria a las fuerzas de seguridad sobre género y diversidad y la inclusión en el presupuesto de más comisarías de la Mujer.

En un nuevo encuentro con los ministros, organizado por las ediles de Capital y Valle Viejo, Ivana Ibañez y Belky Pennise Zavaley, las integrantes de la Red Provincial de Concejalas le consultaron al ministro de Seguridad, sobre las nuevas disposiciones en esta situación epidemiológica provincial. También sobre el sistema de seguridad en cada departamento y la necesidad imperiosa de capacitar a los agentes de la fuerza en perspectiva de género y la creación de más comisarías de la Mujer. “Hemos pedido nuestro cupo de presupuesto con perspectiva de género para el año próximo y he instruido al área contable que incluya también las comisarías de la Mujer en el presupuesto 2021. Hay un pedido concreto de Andalgalá y si es posible se avanzará en todos los departamentos de la provincia”, dijo.

Ley Micaela en la Policía

Aguirre anticipó a la Red que están “diagramando un nuevo plan de estudios en la policía, porque tenemos un nuevo pensamiento de lo que debe ser la seguridad, el rol de la policía en la sociedad y el perfil del policía que queremos para esta nueva sociedad que estamos construyendo entre todos y que luchamos para que sea más igualitaria y con más respeto a la diversidad”, y aseguró que se ha instruido al jefe de Policía para que el próximo año pueda haber materias con perspectiva de género, sobre violencia institucional, nuevas masculinidades y diversidad y pronto se empezará con las capacitaciones sobre Ley Micaela no solo a los funcionarios del ministerio sino también a la policía. También se capacitará en nuevas tecnologías “porque el delito va mutando y se va sofisticando y hay que ponerse a ese nivel”, dijo.

Sistema de semáforos

El ministro además informó sobre el nuevo sistema de semáforos para identificar las actividades y cuidados en época de pandemia, al aclarar que los cambios siempre generan confusión en la gente, por eso “se establecieron tres instancias de la pandemia que intentan clarificar y dar certidumbre a la sociedad y por otro lado evitar que colapse el sistema de salud. Estas tres etapas de colores tienen que ver con la ocupación de camas y respiradores y algún otro dato sanitario.Tenemos semáforo verde, amarillo y el rojo, que se enciende cuando la ocupación de camas y respiradores supera un cierto porcentaje y se vuelve atrás con algunas actividades y disposiciones”.

Recordó que en la etapa anterior a la circulación comunitaria, “hemos tenido logros importantes por ser la provincia que ha mantenido durante más tiempo el 0 caso y fue la última en registrar casos positivos, y la única en la que no se registran muertes por Covid, y eso nos ha dado más tiempo para enfrentar, esta enfermedad y esperar la vacuna”.

Controles en los puestos camineros

La provincia tiene 15 ingresos camineros demarcados como estrategia en pandemia y se trabaja de manera conjunta con la Policía y Gendarmería, según informó Aguirre y en algunos casos como Antofagasta se trazó una estrategia de control específica distinta, por las características geográficas del lugar ya que cuenta con cinco ingresos. “El control existe, pero hay que fortalecerlo, porque está en litigio con la zona limítrofe, y se harán inversiones en el puesto de Los Hornos, para ayudar si se quiere a defender la soberanía de nuestra provincia, en ese lugar tan lejano”, explicó Aguirre.

Sobre las nuevas medidas para ingresar a la provincia y los requisitos y controles que deben cumplir, dijo que hay un sistema de ingreso obligatorio a través de la página del gobierno, y toda persona sea por razones particulares, de salud o de trabajo como el caso de transportistas, deben registrarse ahí, para aplicar los protocolos sanitarios y de seguridad ya establecidos. “Catamarca dio una respuesta muy interesante en esta pandemia y se ve en los resultados concretos. La pandemia no es un problema exclusivo de salud, genera efectos colaterales, económicos, sociales, psicológicos y hoy la prioridad es sostener un sistema de salud y que no colapse porque no nos imaginamos un escenario donde tengamos que elegir quién accederá a una cama o un respirador y quién no”, finalizó.

elancasti.com.ar