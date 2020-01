Alberto Fernández, tras su charla con el papa Francisco: “Le pedí ayuda en el tema de la deuda”

“Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos lo haga y lo va a hacer“, contó el Presidente en la conferencia de prensa que ofrecía en el mediodía romano, en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede.

El mandatario también aseguró que con el Papa comparte “una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos”, y sostuvo que los dos están de acuerdo con que “la Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa“.

“Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo. Es un país en el que hace mucho tiempo todo es blanco o negro, y donde el de la vereda de enfrente no merece respeto, pero no hay nadie en la vereda de enfrente, sino simplemente alguien que piensa distinto“, aseveró el mandatario.

El encuentro del Presidente con el Papa fue en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano y duró casi minutos, donde mantuvieron una conversación a solas que finalizó a las 11:12 hora local (7.12 de la Argentina).

Alberto Fernández se reunió con el papa Francisco en el Vaticano

El mandatario le entregó al sumo pontífice cuatro regalos: un busto, un telar, un libro y un “calendario inclusivo”. Francisco, por su parte, le dio tres obsequios y le leyó una oración.

Luego de su paso por la Santa Sede, el Presidente tiene previsto para el lunes 3 de febrero reuniones con el primer ministro y el presidente de Italia, Giuseppe Conte y Sergio Matarella.