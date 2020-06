Andalgalá quiere hacer punta en el running

El atleta andalgalense Franco Cata presentó ante las autoridades municipales la propuesta para que la Perla del Oeste lleve adelante el trail running “Las Lomas” y sea incluido dentro de las actividades de la semana de Andalgalá.

La prueba de una extensión superior a los 5 kilómetros, está prevista a que se lleve a cabo el sábado 11 de julio, previo a un nuevo aniversario del departamento, el punto de partida será en el ingreso al distrito de VillaVil recorriendo calles de tierra, de asfalto, senderos y ríos hasta llegar a Julumao El Alto, más precisamente al boliche UMA “debemos resaltar que en Andalgalá, Catamarca no tenemos casos de COVID 19 y por eso queremos ver la posibilidad de iniciar las actividades deportivas como es en este caso el running, trazamos un circuito que sea lindo, entretenido que va desde el empalme de VillaVil hacia La Loma” dijo Franco Cata, quien está al frente de la iniciativa que espera ser aprobada por el COE departamental “esperemos que se lo evalúe y se lo pueda aprobar para que gente pueda asistir” indicó.

Con el aporte de profesionales médicos, deportistas en donde se reiniciaron las actividades, el protocolo establece que las inscripciones cerraran cinco días antes de la competencia, se registraran los datos personales del competidor y un acompañante, en la largada y llegada solamente podrán estar presentes los competidores, acompañante y los organizadores, no estará permitido el acceso del público, si a lo largo del recorrido respetando la distancia social.

También está previsto la toma de la temperatura antes y durante el evento, las mangas se largaran con un número no mayor a 10 competidores, cada largada se hará cada cinco minutos “es fundamental que todos colaboremos y nos dé pie a que sigamos haciendo eventos más adelante, la idea nuestra es armar un tipo parque cerrado en la largada y la llegada para las personas autorizadas, ya se competido como asistente, los elementos personales de cada uno no podrá ser compartido con otros. Ojalá que nos puedan aprobar el proyecto que está bastante lindo, aprovechando los días y la gente que tiene ganar de hacer actividad física”.