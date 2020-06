Anses aclaró algunas cuestiones respecto al pago del IFE

La Jefa de la Agencia de ANSES en Belén, Graciela Moreno, realizó ante los medios aclaraciones en relación a las actividades que llevan a cabo en la misma lo que es de suma importancia para muchos beneficiarios que tienen muchas dudas.

En ese sentido manifestó: “En el segundo pago del IFE no hay nueva inscripción o sea la gente que se quiere agregar por primera vez no lo puede hacer, no hay manera, si salió rechazado en IFE como hace para saber si aceptaron o no el segundo pago, se ingresa a la página web del ANSES en el botón verde de ingreso familiar de emergencia ahí sale si fuiste aprobado o no, si ha sido aprobado en el primer IFE y no lo pudo cobrar porque no llegó el código, porque tuvieron problema con la aplicación o no se presentó a cobrar en el Correo ese IFE, se va a liquidar en el segundo pago o sea se lo van a pagar por una cuenta bancaria”. Indicó.

“Cómo cobra el segundo IFE, esta vez solo se va a pagar el IFE por medio de una cuenta bancaria, aquellos que tengan más de una cuenta deben elegir por una por la que quieran cobrar con CBU, quienes no tengan una cuenta ANSES le va a crear una automáticamente en forma gratuita. Cuando cobra el segundo IFE, hay tres etapas de cobro y esto es muy importante, son tres cronogramas diferentes, primero es el beneficiario de la asignación universal por hijo o asignación universal por embarazo, esto ya lo están cobrando recuerden desde el día 8 al 22 de junio según terminación de DNI, los que cobraron el primer IFE con CBU a través de una cuenta bancaria lo van a cobrar en el segundo cronograma desde el 23 de junio aproximadamente, tienes que entrar al nuevo aplicativo de la página en el Ingreso Familiar de Emergencia en la solapa verde y confirmar esa cuenta bancaria y ese CBU que le sale ahí y tercero están los que cobraron por otro medio o sea por Correo, por Banelco, tiene que entrar al nuevo aplicativo de la página ANSES o sea la solapa verde que seguimos diciendo y ahí ANSES le va a informar si ya cuenta con alguna cuenta bancaria. Hay mucha gente que tiene cuenta bancaria y no lo sabe entonces debes elegir por cual cobrar, en este caso si tienes alguna cuenta vas a cobrar en el segundo cronograma también después del 23 de junio, es importante que presten atención al elegir un CBU, que sea una cuenta de fácil acceso, que esté habilitada, que sea en un banco que puedas cobrar, en caso de no ser así no elija ninguna cuenta y va a entrar dentro del grupo que le van a crear una nueva cuenta, si no tiene cuenta bancaria o tiene una que sea de difícil acceso, ANSES le va a crear una cuenta en forma gratuita y va a cobrar por ella en el tercer cronograma a partir de los primeros días de julio, no es necesario que ustedes abran la cuenta sino que ANSES les va a liquidar el IFE por una nueva cuenta que les va a quedar como una herramienta bancaria en forma gratuita, quienes tienen que ingresar al Ingreso Familiar de Emergencia, consulta de pago quienes ya cobraron el primer IFE por CBU por Red Link, Red Banelco, por el Correo o por cuenta DNI y también quienes no cobraron el primer IFE por la razón que fuere pero que fueron aprobados. Quienes ya cobraron el primer IFE por CBU por Red Link, Red Banelco, por el Correo o por Cuenta DNI y también quienes no cobraron el primer IFE por la razón que fuere pero fueron aprobados para hacerlo, son tres etapas de cobro entonces, la primera es por Asignación Universal y Asignación Universal por Embarazo del 8 al 22 de junio, la segunda para los que eligen CBU desde el 23 de junio aproximadamente, la tercera para los que no tengan CBU y ANSES les cree una cuenta desde los primeros días de julio, esa es la información que tengo” concluyó.