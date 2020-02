Antofagasta: comunidad indígena corta ruta en rechazo al acueducto del Río Los Patos

Desde la madrugada de hoy, integrantes de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y vecinos de Antofagasta de la Sierra realizan un corte selectivo sobre la Ruta Provincial Nº43 a 4 km de la Villa, reclamando la suspensión del acueducto río Los Patos ubicado en el departamento.

Días atrás, la comunidad indígena de Antofagasta realizó dos acciones legales para solicitar dicha suspensión, una en el Juzgado de Minas a cargo del Dr. Raúl Cerda, y la segunda, presentada ayer en el ministerio de Minería a cargo del ministro Rodolfo Micone.

Los manifestantes sostuvieron que no levantaran el corte “hasta no obtener una respuesta contundente puesto que, tanto el gobernador Jalil como el ministro Micone, se comprometieron a no iniciar el acueducto y sin embargo faltaron a su palabra y lo iniciaron de manera Ilegal sin realizar las audiencias públicas obligatorias por ley y derecho”

¿En qué consiste el acueducto en el río Los Patos?

El acueducto del río los Patos consiste en una obra de 3km que conectaría a la planta minera de saqueo de litio, manejado por la empresa Livent, con la zona de servidumbre de agua al margen del río Los Patos. La toma de agua consiste en 6 pozos que extraerían 650 L/h de agua cada uno, lo cual resulta un exceso sabiendo que la puna es una zona árida y que este río es el efluente más importante de todo el salar.

La zona de perforaciones está ubicada en territorio de la comunidad indígena Kolla Atacameña de la Ciénaga Redonda que se oponen rotundamente a la obra, ya que saben que se quedarán sin agua tal como pasó en el río Trapiche, donde sacó agua la minera durante años, dejando secas todas las vegas de los alrededores.