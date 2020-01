Aseguran que el lunes iniciarán los trabajos en el camino a El Tolar

El ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, a cargo de Eduardo Niederle, junto a Vialidad Provincial, iniciarán tareas a partir del lunes próximo en la zona de El Tolar, en el departamento Belén.

Para tal fin, se trasladará hacia dicha zona un conjunto de maquinaria pesada. Se cuenta una máquina topadora, un cargador y una retroexcavadora, entre otras indispensables para la labor a realizar. Así también, se dispondrá de todo el personal necesario para la realización de las tareas correspondientes.

En ese sentido, señalaron que en una primera etapa se tratará de asegurar el paso vehicular y ver distintas alternativas de la conformación del acceso en ese tramo del cauce del río.

Ente las alternativas que se pueden trabajar en el cauce, se encuentran las de realizar un “alteo” al costado del cauce, el cual serviría para transitar. En el sector de la Cuesta, que consta de 7 km, se trabajará en la apertura y ensanchamiento.

Cabe recordar que el jueves se conoció que un hombre de 35 años, poblador de la localidad belicha, falleció sin haber recibido atención médica. La directora de la Escuela N°474 de esa localidad, quien impulsó la campaña “Un camino para El Tolar”, realizó una publicación en la red social Facebook responsabilizando a las autoridades gubernamentales por el lamentable deceso y por el abandono que sufren sus pobladores.

La publicación reza: “Decir que hoy es un día triste es poco, no alcanza para expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi alma, falleció un muchacho de mi adorada comunidad. Todavía no sé qué le pasó, sabía que de vez en cuando bajaba al médico, a veces se volvía sin hacerse atender porque no tienen dónde quedarse en Belén y no les alcanza para pagar alojamiento y comida”.

“Roque Gordillo, su nombre; un hombre respetuoso, honrado, humilde como todos los que viven El Tolar, duele tanto esto. Es como un crónica anunciada, algún día iba a pasar, porque en mí comunidad no tienen ni médico ni agente sanitario, ni agua potable; el camino fue todo una cruel mentira, la promesa de un agente sanitario también”, indica.

Asimismo, posterior al anuncio del inicio de los trabajos, hubo una nueva publicación en la red social donde expresan: “Se está difundiendo un comunicado en el que se habla de la apertura del camino para El Tolar, ya no causa alegría ni ilusión ni felicidad”.

“Hoy ese camino estará regado con las lágrimas de toda la comunidad. Hoy falta ese ángel que transitaba ayudando a llevar el pan de cada día a los que no podían, a la escuela. Hoy falta Roque Gordillo”, señalan.