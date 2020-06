Asociación de Diabéticos de Belén continúa sus actividades

La Presidenta de la Asociación de Diabéticos de Belén, Gimena Aguiar habló con Belén-Info.com para dar a conocer las actividades que está llevando a cabo desde esa entidad para bien de los que están padeciendo esa enfermedad.

Consultada sobre el tema señaló: “En este tiempo que ha comenzado esta pandemia nos ha dificultado un poco el trabajo, pero siempre recurro a amigos, a gente conocida de las farmacias, hace un mes creería yo hice una campaña por los medios de comunicación para pedir medicación que no tenía, la gente se llegó y me dio el medicamento que es la Metformina 850 para tener y que la gente se llegue para entregarles, siguen viniendo porque lo necesita”. Señaló.

Asimismo puntualizó: “Estamos teniendo inconveniente con el tema del pago del alquiler de la sede donde funciona la Asociación, se complica bastante porque la gente no hace su aporte, no cumplen con la cuota también, así que recurrimos esta vez al Concejo Deliberante quienes se hicieron cargo del pago de dos meses de alquiler, antes lo habían hecho el Municipio de Hualfín junto con el de Belén y últimamente lo hizo el Senador Jorge Solá Jais que colaboró con un mes de alquiler, y abril y mayo reitero el Concejo Deliberante, y ahora tendremos que buscar quienes se harán cargo de los meses de junio y julio por lo menos, ya que por esta situación no podemos organizar una rifa, una lotería, para recaudar fondos porque no podemos movernos a un 100%, por eso siempre busco alguna alternativa y gracias a Dios y la Virgen he tenido suerte, he conseguido una respuesta favorable para poder cumplir con la gente que no esta alquilando las instalaciones”. Indicó.

Sobre los medicamentos que más lo requieren los pacientes manifestó: “Lo que más se necesita es la Metformina 850 mg, Endial 4, ese tipo de medicación es la que más se demanda y medicamentos para la presión arterial que puede ser Losartán ya que lamentablemente esta enfermedad va de la mano con la diabetes eso es lo que más necesitamos y lógicamente la insulina que es lo que más solicitan”.Afirmó.

A su vez expresó: “En el mes pasado no llegó un aporte de medicamentos que están próximos a vencerse, una farmacia de Belén nos hizo entrega de una importante cantidad de medicamentos quienes prefieren que no se los mencione quieren quedar en el anonimato, por suerte esta es la cuarta farmacia que colabora con nosotros, de acá de Belén son tres y la de Londres que siempre hacen su aporte”.

En lo relacionado al horario de atención al público sostuvo: “Por el tema de la pandemia hemos modificado el horario de atención, ahora se lo hace de 08:00 a 12:00 horas, la gente que concurre a nuestra sede son de esta ciudad, de Londres, de la localidad de Cóndor Huasi y de la Puerta de Corral Quemado y también de Hualfín y Puerta de San José, que vienen a buscar medicamentos”.Indicó.

Finalmente habló sobre un anhelo largamente esperado que es que se concrete la construcción del Centro de Diálisis que se esta haciendo en Belén, para lo cual el Municipio donó el terreno, hace muchísima falta para que los pacientes que padecen diabetes no tengan que estar viajando ya sea a Andalgalá como a la Ciudad Capital, otro problema agudo que hay es que muchas de estas personas con diabetes carecen de cobertura social lo que es mucho peor, concluyó.