Asumió el Nuevo Párroco en el Santuario Nuestra Señora de Belén

Este Domingo 28 de junio, el Pbro. Javier Grosso asumió como nuevo Párroco del Santuario Nuestra Señora de Belén. La Santa Misa fue presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc. La comunidad de Belén se dio cita para dar la Bienvenida al Nuevo Párroco y al Vicario Javier Cisternas.

Belén-Info.com pudo dialogar con nuevo Párroco de Belén Padre Grosso y esto nos decía: “Asumo ahora como rector y Párroco del Santuario Nuestra Señora de Belén y hemos estado anteriormente y en el 2017 estuve aquí fue cuando asumió el Padre Reinaldo Oviedo y me trasladaron luego al Barrio San Jorge de la Capital de Catamarca y hoy volvemos gracias a Dios nuevamente a acompañar esta comunidad”. Indicó.

“Como información general creo que hay que empezar a reordenar algunas cosas y luego iremos viendo sobre la marcha, dos años parecen pocos pero la vida transcurre y no siempre está como uno dejó en el momento que se fue, así que las expectativas son muchas, la gente está muy entusiasmada, se dieron vínculos muy lindos en general por parte de la Comunidad y ahora es comenzar a caminar nuevamente con ellos, tomaremos nuestro tiempo no muy largo , para ver como están, que cosas hacen falta, y tambien viendo la realidad social que nos afecta y que nos ha pegado muy duro a todos y Belén no es la excepción”. Señaló.

Respecto de las Catequesis expresó: “Para el martes ya convoqué uno de los grupos y luego a lo largo de la semana y seguramente la próxima semana ya iré convocando los distintos grupos de catequesis, porque también tenemos que retomar lo que son las misas en el Norte Chico, así que ya estaré llamando los distintos representantes de las Capillas para reorganizar lo que son los horarios y los días de Misa, así que la idea es volver a normalizar medianamente lo que se pueda dado que ahora poco lo de la cuarentena se ha dilatado un poquito, entonces como nos podemos acomodar”. Aseguró.

“La catequesis es un tema neurálgico por así decir, porque como se han suspendido todas las actividades en realidad hay que ver en qué situación están, porque no se está dando catequesis, hay parroquias por ejemplo en San Roque donde he estado, las coordinadoras, las catequistas daban los encuentros por WhatsApp, son como alternativas que se van generando pero que no tendría una respuesta concreta ahora, porque hay que ver en qué situación está, la catequesis en general”. Añadió.

En otra parte el Padre Grosso manifestó: “En realidad primero es agradecerle a Dios por la posibilidad de poder volver a Belén, porque quedé muy encariñado con la gente con le lugar, y en segundo lugar es tratar de poner el alma y la vida al servicio de la comunidad, no escatimar nada, una de las cosas que me interesa es el tema de los enfermos, poder volver a visitar enfermos, así que vamos a estar al servicio de la comunidad y sobre todo al servicio de la Parroquia, de las Capillas, esperemos que también al ritmo de la gente, de acuerdo a lo que necesiten y también discerniéndolo juntos y charlándolo juntos, me parece que ese es el camino, no tanto de imponer sino de discernir ver juntos y en base a eso ver que pasos dar”. Afirmó.

En su parte final dijo: “No voy a estar solo sino viene conmigo el Vicario que estuvo conmigo en San Jorge el padre Javier Cisternas, caminaremos juntos, además de estar Juan Marcos que es un Seminarista que se está formando para futuro Sacerdote, así que el clima es muy esperanzador, lo siento muy esperanzador, la gente ha dado muestras muy lindas en ese sentido , pero habrá que ir haciendo un camino juntos, eso me parece fundamental”.Concluyó.