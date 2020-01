Asumió la Nueva Directora de la Mujer y La familia en la Municipalidad de Belén

el día de hoy en el despacho Municipal se llevó a cabo la asunción de una nueva Funcionaria Municipal y el Intendente Daniel Ríos tomó juramento a la Profesora María José Carrasco como Directora de la Mujer y la Familia de la Municipalidad de Belén.

Ríos expresó: “Esta es una área fundamental para el Municipio, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, la conocemos mucho a María José, ha trabajado al lado nuestro y confiamos en ella para hacerse cargo de algo que en los últimos años ha tomado suma relevancia. Creo que su gestión será muy útil para muchas mujeres, niños y adolescentes de la ciudad de Belén. Le deseamos mucha suerte y contará con el constante apoyo de parte de todos quienes conformamos este equipo de trabajo”. Señaló el Intendente Municipal.

Por su parte la flamante Directora Profesora María José Carrasco dijo a los medios de comunicación: “Feliz porque era algo que no me lo imaginaba, que hayan confiado en mi para ser la nueva Directora es algo increíble. Obviamente con muchos nervios y muchas expectativas, pero creo que si se puede hacer un buen trabajo, ya estuve realizando en algo parecido, me gusta, soy profe de matemáticas no tiene nada que ver con el área pero creo que si se puede”. “Estoy Para trabajar, poner lo mejor de mi y para dedicarle mi tiempo”. Aseguró.