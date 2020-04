Atención al público durante la emergencia sanitaria en ANSES

Desde la Delegación de ANSES de la ciudad de Belén dieron a conocer la nueva Resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social N°90/2020, del 15 de abril del 2020, que es sobre la atención al público.

La misma consiste en que la línea 130 del Organismo va a funcionar con dos esquemas de trabajo, uno es un esquema automático que va a funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, y la otra atención es la telefónica personalizada que, va a ser de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La atención automática va a permitir operar las siguientes gestiones: información general sobre las prestaciones y programas, la fecha y lugar de cobro de las prestaciones, las consultas sobre el estado de los expedientes y consultas sobre obra social.

La atención telefónica que es la de lunes a viernes desde 08:00 a 16:00 horas, va a ser un asesoramiento de mayor complejidad que va a comprender todo lo que hace a la liquidación de los beneficios de Cuna, de Progresar, Desempleo, Hogar, Jubilaciones y Pensiones, Pensiones No Contributivas, Créditos, Consultas de Créditos, no para sacar créditos sino consultas de crédito de la gente que los tenga vigente. También se va a poder hacer cambios de boca de pago para jubilados y pensionados, para el programa hogar, para el programa progresar, cambios de boca de pago para cuna, empadronamiento para datos de obra social, todos esos trámites se van a poder hacer a través de la línea 130 que es gratuita, que se puede llamar desde un teléfono fijo o desde un teléfono celular, no hay costo alguno sobre la llamada.

Esto es importante que se de a conocer a toda la población, está vigente a partir del día de la fecha (15/04/20) por cualquier consulta que la gente necesite.