Audiencia virtual por el crimen del docente Luis Calderón

La investigación estuvo a cargo del fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial Jorge Flores, quien, a mediados de año había elevado la causa a juicio. No obstante, la defensa de los acusados, Roberto Mazzucco, en representación de los novios de Belén, y Silvia Barrientos, por Escalante, se opusieron a la elevación. El juez de Control de Garantías de esta Circunscripción Judicial, Oreste Miguel Piovano, no hizo lugar. Los defensores decidieron apelar y el expediente se encuentra en la Cámara de Apelación Penal Juvenil. Este Tribunal estará presidido por el juez Penal Juvenil Fabricio Gershani Quesada, quien estará acompañado por los jueces de la Cámara Penal de Primera Nominación Fernando Esteban y Carlos Moreno.

Debido a la actual situación de pandemia de coronavirus COVID-19, la audiencia debió suspenderse anteriormente. A la vez, dada la particular situación del departamento Belén, la Cámara prevé realizar la audiencia de manera virtual, dado que el fiscal Flores no podrá viajar hasta la Capital.

En octubre del año pasado, el abogado Roberto Mazzucco, defensor de los novios de Belén, había planteado una serie de nulidades en la Cámara de Apelación Juvenil. En aquella oportunidad, el Tribunal no le hizo lugar.

A mediados del año pasado, el fiscal Flores había considerado que existen “diversos elementos probatorios en relación con la causa”. Entre éstos, la pieza fundamental es la declaración del propio imputado. “Él mismo comenta haber sido el autor del crimen y cuenta con detalles cómo ocurrió todo. Hay elementos de prueba que se pudieron recabar, como las llaves de la vivienda. Tras la investigación practicada se supo que Carrizo había tirado unas llaves, después de haber dejado cerrada la casa (de Calderón), en el techo de Obras Sanitarias. Se hizo un recorrido, un rastrillaje y se encontraron las llaves que pertenecían al domicilio porque se cotejó sobre el techo de ese lugar donde arrojó las llaves luego de haber cometido el crimen”, había detallado.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, de alguna manera en su declaración manifiesta todos estos detalles relacionados con el crimen. En cuanto a la participación de la novia, Flores indicó que por el momento “tiene que ver con la propia declaración de él (de Carrizo). Él no hace una declaración expresa diciendo que ella participó en todo pero sí la hace partícipe como que ella sabía todo lo que estaba pasando. Se le deben sumar otros elementos de prueba incorporados a la causa”, sostuvo.

Para el fiscal, el asesinato del docente “Tío Héctor” fue uno de los crímenes más trascendentes y llamativos que revolucionó a la opinión pública en Belén. “Evidentemente fue un caso que nos tuvo en vilo y sin dormir tres o cuatro días hasta que pudimos descubrir, pero está esclarecido. Hay elementos de convicción suficiente para sostener la participación punible de los imputados”, aseguró.