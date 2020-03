Autoridades del IVB aclaran comentarios sobre sospecha de caso de COVID-19

Sobre comentarios efectuados en estos días en las redes sociales sobre que un alumno del Colegio Virgen de Belén, turno tarde, de la escuela primaria, regresó recientemente de pasar las vacaciones en Europa y la posibilidad de que padecería la enfermedad coronavirus, este martes las autoridades de dicho establecimiento educacional hicieron declaraciones aclarando la situación y llevando tranquilidad a los padres de alumnos que asisten a dicho establecimiento educativo de la ciudad de Belén.

En primer término lo hizo el Vicedirector del nivel Secundario, Prof. Roberto Palavecino quién dijo: “Sobre la incertidumbre que se vino creando sobre un supuesto caso de coronavirus, ahora si estamos en condiciones de dar respuesta, lamentablemente hable a los padres quienes estuvieron haciendo acotaciones, llamando al Colegio, enviando mensajes, yo no iba a contestar algo que no tenía conocimiento, nos interiorizamos con la Directora del Hospital local y ahora si estamos en condiciones de responder, no ocultamos información, no teníamos la información certera para dar y llevar tranquilidad a los padres o de llevar la preocupación necesaria para que podamos actuar acorde a la situación. El protocolo nos indica que el alumno que ha viajado a un país extranjero no debe asistir a clase por el término de 14 días, es lo único que nos dicen, no establece como tiene que actuar la escuela, que respuesta dar a los padres, por esa misma razón con la Hna. Laura (Rivas) nos dirigimos al Hospital y la Directora del mismo se acercó amablemente a esta Institución y nos aclaró sobre el caso del alumno del nivel primario no pasa a ser ni un caso sospechoso de corona virus, el alumno del nivel primario se encuentra en excelente estado de salud, lo que no quiere decir que el virus esté incubando, por eso son 14 días de protocolo que debemos esperar el niño aislado en su casa, esa es la realidad que tenemos y la tranquilidad que le podemos dar. Sobre el hermanito del niño en cuestión que concurre al nivel secundario de este Colegio nos explicaba la doctora que él no viajó por lo tanto no corre ningún riesgo de contagio ni mucho menos, al no haber estado en contacto con ningún foco infeccioso, no corre ningún riesgo”.Aseguró.

En ese sentido señaló: “Ahora estamos más tranquilos porque podemos dar una respuesta a los padres de la comunidad educativa del Colegio Virgen de Belén y sobre todo darle una respuesta a aquello comentarios maliciosos donde se habló de inoperancia e insensibles de parte nuestra, sin fundamentos porque yo no podía dar respuesta sin el asesoramiento correspondiente ante una situación tan grave, donde está en juego tanto una población escolar como un niño en particular”.Indicó Palavecino.

Asimismo la Madre Superiora del Colegio Virgen de Belén, Hna. Laura Rivas, también habló sobre el tema, señalando: “Sinceramente le voy a manifestar con mucho conocimiento que desde el sábado hasta el día de hoy estoy tranquila porque esta situación es mundial, que no solamente hay que preocuparse sino también ocuparse, desde la Institución nos estamos ocupando, en el sentido de que este protocolo salió el día 6 de marzo y llegó a la redes, en el caso mío tuve conocimiento de lectura en el día de ayer (lunes), con el caso de este niño del que por supuesto hay que ocuparse. Quiero aclarar que este niño no pasó por Italia, fue por Buenos Aires, Barcelona, Londres Inglaterra. Las medidas se están tomando, hemos acudido y ha venido más por voluntad propia la Dra. Marianela Saracho, Directora del Hospital Zonal Belén a informarnos, a asesorarnos, acompañarnos y a guiarnos en las prevenciones que debemos tener, el niño no debe asistir a la escuela y el alumno del secundario debe asistir normalmente a clase”.Señaló.

A su vez expresó: “Les digo a los señores padres que las redes sociales son para formar, animar, acompañar, no para sembrar caos en la comunidad escolar, familiar y social, según el Prof. Palavecino vinieron tres padres a pedir informe, ninguno más se acercó formalmente, después recibimos una nota de otro padre donde informaba que no iba a mandar al alumno, ahora espero que tome conciencia este papá y no haga perder las clases a su hijo, en el secundario no hay ningún problema, en el turno tarde se tomarán las medidas indicadas por la Doctora, y haremos las informaciones preventivas a los señores padres como está establecido en el protocolo”, concluyó