Avanza la obra del Hospital Monovalente Respiratorio

La Ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, recorrió esta mañana la obra del Hospital Monovalente Respiratorio “Carlos Malbrán”, que se construye en el CIIC, junto a Juan Carlos Morandini, uno de los ingenieros a cargo de la obra.

Durante el recorrido, Palladino expresó que la obra se está llevando a cabo “muy bien y muy rápido. Realmente, fue una muy buena idea del gobernador, Raúl Jalil, utilizar esta estructura para hacer el Hospital, porque hay una serie de servicios ya instalados y programados, que nos permitieron poder adaptarla a una Terapia Intensiva, Intermedia, y hotelería para los casos leves, que, si hubiésemos tenido que hacerlo de cero, no hubiese sido tan rápido, y la ubicación que es estratégica también”.

“Desde lo sanitario, hemos trabajado con terapistas, equipos de enfermería a través de la Dirección de Enfermería, la Federación de Farmacéuticos especializados en esterilización, nuestra área de Salud Ambiental y todo el Equipo del COE, tanto Salud como ampliado, para que cumpla con todas las normativas, y sea funcional y lo más amigable posible para cubrir esta eventualidad”, resaltó la Ministra de Salud.

En cuanto a la distribución del Hospital Monovalente, indicó que cuanta con “la Unidad de Terapia Intensiva, que tiene gases medicinales y respiradores. Son 33 unidades, de esas 4 son aislamientos. Luego, la Terapia Intermedia que tiene 35 unidades con oxígeno, que serían para pacientes con un cuadro moderado, y entre 100 y 150 plazas en lo que es el ala de hotelería de este Centro, que ya está con las habitaciones acondicionadas para los pacientes que no tienen síntomas, o con síntomas muy leves, que deben permanecer aislados de sus familias”.

Palladino remarcó que “la prioridad de esta gestión, es el cuidado del personal que va a estar en la trinchera, y una manera de cuidar al personal es que cada ciudadano cumpla con las normativas, queremos ser claros, en este edificio también hay un área para la morgue. Nosotros queremos no tener casos o pocos casos de una manera lenta y que no sean los pacientes de riesgo. Para lograr ese objetivo somos responsables todos, no solo los Ministerios, por ejemplo en el uso del barbijo social, en mantener la distancia social, si tosemos como taparnos la boca, no tocarnos la cara, lavarnos las manos, pero, también la circulación en la calle, en nuestras casas, y las reuniones. Estamos en cuarentena, pero en algún momento se va a ir modificando y ahí es clave cada uno de nosotros, porque si nosotros nos relajamos podemos llegar a tener problemas aunque tengamos el mejor hospital, el mejor equipo médico atendiendo. No queremos llenar este hospital, no queremos usar la morgue, pero para eso necesitamos el compromiso de la comunidad”.

Por su parte, el Ministro de Comunicación, agradeció a los medios presentes y aclaró que “se debe confiar en la información oficial que estamos dando. Nos llegan todos los días rumores de casos positivos, la información oficial es clara y se la está emitiendo en la medida que va siendo chequeada. En ningún momento el Gobierno, ni el Gobernador, va a querer ocultar algo, entonces seamos responsables”.

Morandini, a cargo de la obra, explicó que se trabajó de forma conjunta entre el Gobierno Provincial y algunos ítems específicos que se han subcontratado. La Provincia “está aportando más del 70 por ciento del personal que ustedes ven trabajando”.

“Tenemos gente trabajando de áreas que nadie imaginaría, como por ejemplo personal del Parque Automotor, Fiscalización de Medio Ambiente, Incendios Forestales, entre todos que están soldando, pintando, poniendo pisos. Con esto les quiero hacer una gráfica de la gran predisposición del empleado público para trabajar en esta obra. También la parte privada, porque empezamos a trabajar con una cuarentena en la que estaban todos los negocios cerrados, y hay negocios que nos han atendido en cualquier horario y día, ya que tenemos un consumo de materiales diarios que van surgiendo y hay negocios que nos han atendido. De esta manera hemos venido trabajando, conjuntamente con el Ministerio de Salud, que es quien nos ha entregado el proyecto de la obra. En un tiempo tan corto el proyecto ha ido teniendo algunas modificaciones desde el punto de vista estructural, que es lo que nos ha ido demorando un poco. Esos 15 días que se dijeron al principio se nos están estirando un poco, pero tenemos estipulado para el viernes de esta semana terminar”, finalizó.