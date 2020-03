Banco Nación garantiza abastecimiento de dinero en cajeros electrónicos

No se atiende al público como dice la circular que llegó a Banco Nación, Sucursal Belén, lo dijo el representante gremial en esa entidad, Patricio Moreno a lo que agregó, “solamente podrán hacer operaciones por cajero automático, el personal jerárquico se encarga de las operativas para satisfacer las necesidades de las cargas de los cajeros automáticos. Ahora no se está atendiendo a nadie cada vez la situación se agrava y creemos que entre todos nos tenemos que cuidar, este no es un mensaje mío sino de nuestras autoridades de Banco Nación”.Aseguró.

A su vez expresó: “Se va a garantizar el abastecimiento de dinero para los cajeros en Londres y en el norte de nuestro Departamento, para ello hay personal involucrado, en los cajeros están garantizados las cargas para estos días, fin de semana y el período de cuarentena, hay un inconveniente que están cortados los accesos, pero eso no nos impide a nosotros a circular libremente para poder recargar los cajeros automáticos y abastecer a otras localidades porque nosotros abastecemos también a Santa María, Tinogasta y Fiambalá”.Añadió.

Asimismo expresó: “Todos los cajeros están funcionando, tienen dinero así que no tenemos problema de desabastecimiento. En el interior del Departamento tenemos cajeros automáticos en Londres, en Hualfín, y en Puerta de Corral Quemado, a estos cajeros del interior también se le garantiza el abastecimiento, nunca se dejó de abastecer si bien a nosotros cuando los traban porque han colocado mal la tarjeta, o ponen cosas como monedas, alambres muchas cosas que hacen daño a los cajeros y los traban a nosotros nos alerta un alarma la cual nos indica que el cajero tiene un problema o que esta sin dinero y lo tenemos que abastecer. Tenemos un control todos los días de los cajeros así que desabastecimiento nunca hay y si lo hay es por algunas horas hasta que se los recarga”.Afirmó.

“Ahora tenemos una guardia solamente para abastecer y tener controlado los cajeros automáticos para que ellos funcionen normalmente”. Finalmente agregó: “A la gente le pedimos paciencia por favor y que estén tranquilo, es un mensaje de todos nuestros compañeros de la Sucursal que estamos trabajando”.concluyó.