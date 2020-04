Banco Nación ofrece líneas de créditos de tasas bajas para activos y jubilados

Banco Nación Argentina, Sucursal Belén, informó en el día de ayer a través de Patricio Moreno que recibieron un listado de créditos con tasas muy bajas para los activos y a la vez un listado de los jubilados que también pueden entrar en los préstamos pre aprobados vía Home Banking y se los puede acreditar al instante, esta es una novedad para los jubilados que siempre preguntan sobre el tema.

Asimismo agregó: “Quiero informarle a los activos que salió un nuevo listado que pueden consultar llamando a las líneas de Banco Nación nosotros le damos lectura y le otorgamos el crédito al instante, no hace falta que pasen por el Banco, lo tomamos acá en la Sucursal como una acción nuestra para que le podamos acreditar después de las medidas que tomemos solamente para los créditos personales y como bien saben los jubilados no tienen que sacar turno, pueden llamar por teléfono para que le informemos si salieron en el listado o no para que corroboremos y directamente le acreditamos, podemos conversar en cuantas cuotas lo quieren hacer y de que forma lo quieren pagar, nosotros estamos a disposición de ellos, tenemos un área de tres chicos los cuales están permanentemente llamando para que vengan a la Sucursal, mandando un e-mail para que tengan conocimiento de que salió esto, sabemos de la situación que están pasando, entonces para que no sea tan tediosa la espera vamos a darles un horario para que ellos directamente vengan y retiren su crédito”.Señaló.

A su vez expresó que, “Los créditos que se está ofreciendo son con una tasa mensual de 3.2, una tasa muy baja y se le está garantizando la acreditación en forma inmediata. Los importes que se les puede otorgar son de $ 10.000 hasta $ 500.000, esto dependiendo mucho de ganancias crediticias que se viene haciendo, también se puede ver la posibilidad de otorgar un poco más siempre y cuando tengan ellos la posibilidad de acceder al mismo”. Indicó.

Finalmente advirtió, “más que todo a los jubilados que deben tener mucho cuidado con las llamadas telefónicas que pueden recibir para evitar alguna estafa, desde la Sucursal del Banco no piden datos, solamente se le solicita que se acerquen a la misma, o que llamen a la Sucursal donde van a ser atendidos por quienes trabajan en la línea de créditos y le van a brindar toda la información que requieran”. Aseguró.