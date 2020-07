Banco Nación Sucursal Belén con atención reducida y por turnos

El Banco Nación Argentina Sucursal Belén continúa las actividades como actividad esencial, pero manera reducida y cumpliendo un protocolo, el Gerente de la Sucursal Alberto Tabares comentó como se realizará el trabajo en esta vuelta a Fase 1 en nuestro Departamento: “El Banco está atendiendo en forma general 40 turnos por días, se redujo, antes se atendían 80 personas ahora se atiende solamente 40, 20 personas para ser atendido por caja y 20 personas sector comercial, llámese consulta de préstamo, entrega de tarjeta de débito o de crédito, en cuanto al tema los cajeros automáticos van a estar funcionando de manera normal, entiendo que la gente tiene que circular hasta las 18 horas ya no puede circular, más nosotros vamos a asegurar el mantenimiento y la recarga de los cajeros para el norte de Belén”.Aseguró.

“Se está trabajando con personal reducido se ha establecido dos grupos, en dos equipos de trabajo, uno tiene que venir por 15 grupos equipo y entre el otro grupo a trabajar, por otros 15 días más y así sucesivamente, bueno tiene que ver con evitar de que de que cualquier es contagioso, es te deje fuera de servicio o fuera de trabajo a la sucursal”.Añadió.

En otra parte, Tabares Indicó: “Nosotros aquí estamos atendiendo llamadas telefónicas, lo que si se atiende y se trata de darle prioridad es a las entregas tarjetas débito, para que la gente pueda acceder a su a su cuenta y hacer las extracciones dinero, también con IFE se trata de darle prioridad también, para la gente puede llegar a cobrar el IFE, la gente que no tiene la tarjeta va poder entrar al banco a cobrarlo, pero siempre y cuando no la tenga la tarjeta, si está figurando que tiene tarjeta, no le vamos a dar el pase a la sucursal, acá lo que tratamos de hacer es que se reduzca la atención al público en su máxima expresión, lo que trata se junte mucha gente, tienen todos los medios electrónicos para realizar las operaciones que ellos quieran, apertura de cajas de ahorros, solicitud de tarjeta débito, todo lo pueden hacer por los medios electrónicos, solo queda que cada uno del municipios y yo en teoría en un principio he hablado con cada uno de los Intendentes para que puedan designar a la persona quien le pueda ayudar en ese sentido, solicitudes de turno, aperturas de cuentas”.

Por último expresó: “En cuanto a los cuentacorrentistas ellos van a seguir depositando a través de un listado, se va a ser un listado y ellos van a estar autorizados para esos depósitos, depósitos de caja de ahorro lo van a tener que realizar por los medios electrónicos no hay otra forma, realmente decirle de que nosotros estamos colaborando con esta pandemia, tenemos casos nuevos en Catamarca que la idea es seguir colaborar con esto y que no se siga propagando el virus”.Concluyó.