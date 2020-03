Banco Nación Sucursal Belén implementa medidas por Emergencia Sanitaria

El Gerente del Banco Nación Sucursal Belén, Alberto Tabares, participó en la mañana de hoy de la conferencia de prensa que realiza el COE Belén, para informar de algunas medidas implementadas por la Institución Bancaria en le marco de la Emergencia Sanitaria que vive nuestro país. Esto expresaba: “Nuestra Gerencia Zonal ha tomado varias decisiones, dada la prohibición de la atención al publico en general , que primero se dijo que sería hasta el 01 de abril y posiblemente se extienda hasta mediados de abril”. Señaló

“por este emotivo nosotros vamos a utilizar otros medios de cobro o de pago y tiene que ver con los cajeros automáticos , homebanking que se utiliza con acceso a Internet y se van a habilitar muchísimas operaciones, que se podían realizar a través de caja, en atención al público de forma personal. A raíz de esto hemos tomado la decisión en conjunto con todos los chicos que trabajan en nuestra sucursal y garantizar la recarga de todos los cajeros automáticos; nosotros actualmente tenemos 13 cajeros automáticos en todo el departamento Belén, que comprenden 10 en la Ciudad de Belén, uno en Londres, uno en Puerta de Corral Quemado y otro en Hualfín, estos cajeros se encuentran permanentemente cargados, cualquier inconveniente que tengan en algún momento, nosotros estamos en contacto con los intendentes, para coordinar las medidas para asegurar que estén en pleno funcionamiento”.Añadió.

En otra parte dijo: “En cuanto a las tarjetas de débito que he escuchado que están teniendo problemas, que no están teniendo las tarjetas débito en mano, que las tarjetas no les funciona. Quiero informarles que se ha habilitado un número de teléfono de consulta que es un 0800, que le vamos a estar pasando al apersona que esta interesada en nuestra sucursal, nosotros estamos de 09:00 a 12:30 para dilucidar cualquier inquietud que ellos tuvieren y todas las solicitudes que se realicen a este número telefónico, automáticamente Banco Nación va remitir las tarjetas a sus domicilios, esto significa un descongestionamiento para nuestra sucursal y tratar de no atender al público en forma masiva”.Indicó.

“Otra de las medidas, es que nosotros estamos capacitando a la gente en el manejo de Honbanking, a través de un sistema online ellos ingresan a bajan un aplicativo en el celular y tienen acceso a todas las operaciones, tenemos chicos en los horarios mencionados que ellos colaboran en instruir al cliente”. Subrayó.

“Y la última medida que tenemos es, tratar de no cortar los circuitos de pagos de los comercios, en este sentido estamos organizando y haciendo llamadas telefónicas para que los comercios tengan acceso a la sucursal y puedan hacer sus depósitos y pagar las deudas que ellos tienen a través de libramientos de cheques, eso se ha coordinado a partir de hoy comenzamos con el trabajo, esperamos que todo salga bien y estar bien organizados para no aglomerar tanta gente en la sucursal”.Afirmó.

Por otro lado manifestaba: “Estamos realizando llamados telefónicos también a los jubilados para poderles dar solución en cuanto a control de supervivencia, gente que ha quedado afuera del sistema que se ha aplicado ahora, que como hacer una compra o a través del dígito en los cajero automáticos, toda esa gente que no aplico este sistema nosotros los estamos ayudando en nuestra sucursal”.

“En cuanto a la gente del Norte (del Departamento) yo creo que con los cajeros, van a poder realizar todo tipo de operaciones, no es necesario que se acerquen a la ciudad de Belén, se les garantiza que estos cajeros automáticos van a estar cargados, que pueden realizar todas las operaciones, transferencia, depósitos, plazo fijo, todo lo que ellos realizaban de forma normal en las sucursales, también con la tarjeta débito, pueden acceder a las compras, van al comercio, comprar y pasa la tarjeta de débito”. Aseguró.

En su parte final el Gerente decía: “Por último también quiero decirle que se ha acordado con le municipio cerrar a partir de las 20:00 horas el accesos a los cajeros automáticos hasta las 08:00 de la mañana del día siguiente, también comentarles que se fumigaron todos los cajeros automáticos, la gente que necesite operar en cajeros, tiene que utilizar en forma obligatoria barbijos”.