Barragán renunció a la Presidencia de la Asociación de Fútbol de Veteranos de Belén

Días atrás Fabio Barragán que venía ocupando la presidencia de la Asociación de Fútbol de Veteranos de la Ciudad de Belén presentó la renuncia por lo que ha sido reemplazado por Raúl Macías.

Entrevistado por este medio Barragán explicó los motivos de su dimisión manifestando que: “Este era el 6to año que integraba la Comisión Directiva, durante 3 años estuve como presidente por la ausencia de Camilo Quinteros, entonces llegó el momento que me tocaba hacer campeonatos a mi solo, yo era el único de la Comisión porque no había más, todos se borraron, entonces ahí me di cuenta que no había dirigentes, quedaban Camilo Quinteros, Alberto Pattuelli y yo, pero como quería seguir adelante por los veteranos entonces yo me postulé para ser presidente, hice mi campaña lo hablé con el Profesor Aibar (fallecido) y en la asamblea los 18 delegados que tenían que votar lo hicieron en forma unánime, ya que la nuestra era la única lista presentada la que estaba integrada por dirigentes jóvenes, sin experiencia, de Belén ciudad, Londres, Hualfín, Puerta de San José y así integramos nosotros la comisión. El primer año trabajamos durísimo para pagar las deudas que tenía la Asociación y para organizar los campeonatos, después en el segundo cuatrimestre empezamos a trabajar en la cancha de los veteranos la cual se pudo inaugurarla para que se pueda jugar en esa cancha como se hizo, se hicieron obras en la misma que tuvieron un costo de $ 130.000 como ser: se puso toda la conexión del agua y de la luz, se compraron columnas para la iluminación de la cancha y se pagó para que se conecte la luz y el agua, se hizo llegar el agua hasta la misma cancha, después empezamos a buscar las cosas que tenían los veteranos y estaban extraviadas, recuperamos cuatro bancos de la plaza que nos habían donado, esos hacían de banco de suplentes, hicimos el techo de los bancos de los suplentes, después recuperamos el bolsón con una juego de camiseta completo de 18 camisetas, pantalón corto, medias, canilleras, conos, botiquín, tuvimos que comprar una red nueva lo que costó $ 12.000 de las que se utilizan ahora y recuperamos también lo que había pagado la comisión cuando estaba Quinteros, los postes para cerrar el predio nuestro, y en esa instancia los únicos que íbamos a trabajar en la cancha eran el Profe Aibar y yo, al resto de la comisión no le gustaba hacerlo, por lo que nosotros le reclamamos esa falta de colaboración y así pasé el año completo en la presidencia. Yo hablé con los integrantes de la comisión porque en el último semestre me dejaron solo, tampoco querían ayudar en la cantina que tenía la comisión, entonces les dije ustedes ya están en condiciones de seguir solos, por lo que voy a dar un paso al costado”.Aseguró.

“Por los motivos mencionados anteriormente presenté la renuncia en la primera reunión que se hizo en el mes de febrero y se programó el nuevo campeonato que comienza este sábado, también se conformó el nuevo tribunal de disciplina el que está presidido por mi, me acompaña Luis Andrada y otro integrante que tenemos que agregar”.Indicó.

A su vez dijo: “También quiero aclarar que hemos rendido cuenta de toda mi gestión el que arrojó un superávit de $ 3.000, el balance ha sido aprobado por unanimidad por los delegados de los clubes afiliados a la Asociación”.Agregó.

También manifestó: “Quiero agradecer por todas las ayudas que hemos tenido, a la Municipalidad de Belén, Municipalidad de Londres, a toda la gente que ha ayudado, a César Omar Sánchez que siempre a colaborado, a Clemente Álvarez y Daniel Herrera que son funcionaron del Municipio de Belén que nos brindaron su ayuda incondicional”. Señaló.

Finalmente señaló: “Esa es toda la historia, no hay otra, mucha gente se acercó a preguntarme los motivos por lo que había decidido dejar la presidencia, muchos de ellos me pidieron que siga en esa función, otros me felicitaron por la gestión lo que me llena de satisfacción”.Concluyó.