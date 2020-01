Barranca Larga continúan con el corte y esperan Autoridades Provinciales

Vecinos de Barranca Larga en el distrito Villa Vil, en el día de hoy continúan con el reclamo, cortan Ruta Provincial N°43 que une Belén con Antofagasta de la Sierra, en reclamo por la construcción de puentes, asfalto y un by pass debido al movimiento que se siente por los camiones de gran porte que pasan al Salar del Hombre Muerto. A raíz de ello, las viviendas sufren el movimiento ya que son de material crudo y están a la vera de la ruta. Advirtieron que si no se acercaba autoridades del Gobierno provincial no cesarán las medidas de fuerza.

En la mañana de un vecino de Barranca Larga Julio Flores dijo a medios de comunicación que esperaban al medio día autoridades del Gobierno provincial pero que no estaba seguro si era del Ministerio de Minería: esto manifestó: “Estamos haciendo el segundo corte por las necesidades que tenemos en nuestro pueblo, nos urge una solución para esta problemáticas, porque nuestras casas no están adecuadas para gran movimiento que causan estos vehículos de gran porte, hablando con vecinos tomamos esta decisión , ya en varias oportunidades nos reunimos y nunca nos dieron una respuesta positiva”

Por otro lado comentó que: “En el día de ayer nos pudimos conectar por medio de intermediarios con gente del gobierno y se iban a hacer presente al medio día de hoy y conversar con ellos, porque este reclamo lo venimos haciendo desde el año pasado desde agosto aproximadamente, en la cual se comprometieron e hicieron un acta acuerdo con el pueblo y dijeron que comenzaban en 30 días empezar los trabajos en la zona urbana, pero hasta el momento no se hizo nada y ya pasaron varios meses, por eso acudimos a esta medida”

“Necesitamos que se acerquen y dialogar, nosotros vamos a seguir planteando nuestras problemáticas, de consensuar para que salgamos de la mejor forma. Acudimos a estas medidas porque son reiteradas veces que pedimos y no tuvimos ninguna respuesta”.

Dijo también el vecino, “Que tiene entendido que al medio día llegará el Ministro de Minería Micone con otras autoridades”.