Belén Adhirió al Decreto Provincial de Regreso a Fase 2 de Cuarentena

El COE Ciudad de Belén informó de la Adhesión del Decreto Provincial que dispone del regreso a Fase 2 de cuarentena, la misma se realizó en oficinas de Defensa Civil con la presencia de la Jefa de Área Programática N°11 Dra. Marianela Saracho, el Comisario José Ángel Carrazco, el Secretario Privado de la municipalidad de Belén Víctor Cruz y Emilio Rodriguez de Defensa Civil.

Se leyó el Decreto Provincial y luego expresaron el Comisario Carrazco y la Doctora Saracho:

El Comisario Carrazco manifestó: “Como se informó adherimos al Decreto Provincial, los controles van a ser más estrictos, únicamente van a poder salir por casos esenciales, de emergencia , les pedimos colaboración a la gente porque estamos viviendo una situación crítica en la Ciudad Capital, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, estamos esperando nuevos resultados”. “El Tema de transporte también se lo va a suspender Hoy (por ayer) salió el último viaje y vuelve de la ciudad, eso no está claro en el Decreto Provincial, pero hemos decido que no va haber más transporte de larga distancia o lo que es provincial, en el tema de educación hemos decidido que no hay clases presenciales en lo que corresponde a nuestra jurisdicción eso se acordara con las autoridades de educación para que se continúen haciendo de manera virtual”. Indicó

Por último decía: “En el tema de trasportistas, si o si para ingresar a la ciudad de Belén tienen que venir con hisopado sino no pueden ingresar, otras personas que quieran venir de otras provincias que han quedado por algún motivo, si o si con autorización de la Provincia, autorización del COE y con hisopados negativos, con 72 horas de anticipación, lo mismo para estas personas van a ir a un hotel o hospedaje y ellos se harán cargo de los gastos, quedan exceptuadas las personas que tiene que ser asistidas ya sean por problemas de salud o que vengan con hijos en ese caso se los va tener en cuenta , los demás que vengan por equis motivo si o si a un hotel. Pedirles paciencia, vamos a seguir trabajando nosotros a disposición del todo el pueblo”. Señaló.

Por su parte la Jefa de Área programatica N°11 DraSaracho expresaba: “La verdad que desde salud nuestra preocupación tiene que ver con la situación epidemiologica de la provincia y el país de las provincias que nos circundan y hacer un llamado a la población a la responsabilidad individual, recordemos que esta enfermedad todavía no tenemos vacuna, la única vacuna que tenemos es nuestras medidas de prevención que están al alcance de todos, que no son difíciles de llevar a cabo, pero que dependen de la voluntad de cada nosotros de poder que cuidarnos y se van a cabo estas medidas, que siguen siendo el distanciamiento físico, el uso del barbijo, la higiene de manos y él no compartir utensilios, como por ejemplo no compartir el mate, no tomar de una misma botella, en un mismo vaso o los mismos cubiertos”. Señaló.

“Es importante en este momento que nuestra situación está cambiando, extremar estás medidas de prevención, que vuelvo a decir, están al alcance de todos de cada uno de nosotros depende cual va ser la situación de nuestra provincia y de nuestro departamento, hacer este llamado a la responsabilidad de todos como sociedad, en esta estamos todos juntos y vamos a salir juntos o no, o nos vamos a complicar, vamos a empezar a tener más casos y nuestra situación epidemiológica va a cambiar”. Subrayó.

Finalmente dijo: “Instó a la población al uso de las medidas de protección, estamos viendo que en el último tiempo la gente ha dejado usar el barbijo en Belén, ha dejado el distanciamiento, se los ve tomando mates en grupo y demás, volver a cuidarnos volver a entender que en esto depende mucho de cada uno de nosotros. Muchas gracias”. Concluyó.

Decreto S – Seg. – Nº 1558

DISPONESE A PARTIR DEL DIA JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A

LAS 20:00 HORAS LA RESTRICCION PARA CIRCULAR EN TODO

EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA, EN EL HORARIO DE LAS 20:00 HORAS

HASTA LAS 07:00 HORAS

San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de Septiembre de 2020

VISTO:

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714 de fecha 30 de Agosto de 2.020, la situación

epidemiológica nacional, regional y local; y

CONSIDERANDO:

Que el brote del nuevo coronavirus fue declarado como una pandemia por la Organización

Mundial de la Salud (O.M.S.), lo que motivó que el Presidente de la Nación en Acuerdo General

de Ministros disponga la emergencia pública en materia sanitaria, mediante el D.N.U. N°

260/2020, estableciendo las diversas medidas de contención del virus.

Que en virtud del avance veloz de contagios de COVID-19 en todo el mundo y con el

objetivo de mitigar y disminuir la propagación del mismo en nuestro país, y en pos de garantizar

y salvaguardar la salud pública, mediante el D.N.U N° 297/2020 se estableció el “aislamiento

social, preventivo y obligatorio”, el que fue prorrogado por sucesivos decretos posteriores.

Que mediante el D.N.U. N° 714/ 2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la medida de

“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” desde el día 31 de Agosto hasta el día 20 de

Septiembre de 2020 inclusive, siendo alcanzados por esta medida todos los Departamentos de

nuestra Provincia conforme lo establecido en el artículo 3° del citado instrumento.

Que de los considerandos del mencionado D.N.U. surge que las medidas implementadas

en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte

interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el ASPO han sido fundamentales para

contener los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener áreas con transmisión

comunitaria sostenida y brotes en distintas jurisdicciones, no se haya saturado el sistema de salud.

Que el artículo 4° del D.N.U. 677/2020 faculta a las autoridades provinciales a dictar

normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar

situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-COV-2, en atención a las

condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo.

Que corresponde destacar que en función de la evolución de la epidemia en las distintas

jurisdicciones y tomando en cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos,

presencia de transmisión comunitaria, sistema sanitario), se puede transitar entre “ASPO” y

“DISPO”, según la situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o partido, y

que el momento en que se debe avanzar o retroceder, no depende de plazos medidos en tiempo

sino de la situación epidemiológica que se verifique en función de parámetros objetivos.

Que las medidas de distanciamiento social para tener impacto deben ser sostenidas, e

implican la responsabilidad individual y colectiva, para lograr el objetivo de disminuir la

transmisión del virus y evitar la saturación del sistema de salud.

Que el SARS-COV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y

cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre las mismas, mayor es el riesgo de

contagio.

Que un número importante y creciente de brotes en el país se originó a partir de la

trasmisión en eventos sociales, actividades deportivas y recreativas grupales donde las personas

tienden normalmente a relajar las medidas de prevención, ya que con el transcurrir del tiempo se

relaja el distanciamiento físico, la utilización de tapaboca/barbijos cuando se está cerca de otra

persona y la ventilación de los ambientes.

Que en eventos con personas no convivientes, se puede propagar la enfermedad a partir

de un evento, a múltiples domicilios, generando diversas cadenas de trasmisión, lo que aumenta

exponencialmente el número de contactos estrechos, posibles trasmisores del virus.

Que provincias limítrofes se encuentran atravesando una situación epidemiológica

compleja, registrando un aumento importante de casos.

Que en nuestra Provincia se habilitaron paulatinamente la mayoría de las actividades

laborales, en atención a la situación epidemiológica que se registra y con el propósito de favorecer

la economía local.

Que a los fines de garantizar el funcionamiento de los servicios necesarios de la

Administración Publica Provincial corresponde facultar a los titulares de los Ministerios,

Secretarias y Entidades u Organismos descentralizados a establecer la modalidad de trabajo que

posibilite el cumplimiento de las actividades propias de cada repartición.

Que el Poder Ejecutivo Provincial considerando la detección de nuevos casos, la situación

epidemiológica local y regional, como así también la realización de actividades que ponen en

riesgo el cuidado de la salud de la población, estima necesario restringir el horario para circular

en la Provincia, como así también aquellas actividades que puedan resultar una fuente de contagio

y propagación del virus.

Que las medidas establecidas son adoptadas en forma temporaria y resultan razonables y

proporcionadas en atención a la necesaria protección de la salud de los habitantes de la provincia.

Que, haciendo uso de la facultad mencionada, el Poder Ejecutivo de la Provincia, dispone

a partir del día jueves 03 de Septiembre de 2020 a las 20:00 horas las prohibiciones y restricciones

que se enumeran en el presente como medidas imprescindibles para atender al cuidado de los

ciudadanos.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento,

conforme lo previsto por el Artículo 149° de la Constitución de la Provincia.

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

DECRETA

ARTICULO 1º.- Dispónese a partir del día jueves 03 de septiembre de 2020 a las 20:00 horas

la restricción para circular en todo el territorio de la Provincia, en el horario de las 20:00 horas

hasta las 07:00 horas, quedando exceptuados quienes estén habilitados para trabajar en ese

horario y dispongan de permiso para realizarlo.

ARTICULO 2°.- Prohíbase en todo el ámbito de la provincia la realización de las siguientes

actividades:

a) Eventos culturales y recreativos en espacios públicos o privados.

b) Eventos y/o reuniones sociales o familiares en espacios abiertos o cerrados y en los domicilios

de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo

conviviente.

c) Práctica de cualquier actividad deportiva a excepción de caminatas, running y ciclismo en

grupos de hasta tres personas.

e) Funcionamiento de gimnasios, academias y/o talleres artísticos o culturales.

f) Ferias abiertas y cerradas, itinerantes y estables.

h) Turismo interno.

ARTICULO 3°.- Habilítese en el horario de 8:00 a 20:00 hs. las siguientes actividades:

a) Apertura de comercios. Las farmacias y estaciones de servicio, exclusivamente para el

abastecimiento de combustibles; quedan exceptuadas de esta limitación.

b) Apertura al público de bares, restaurantes, confiterías y locales gastronómicos.

ARTICULO 4°.- Las actividades no enumeradas en el presente decreto como prohibidas o

restringidas continuarán funcionando en los términos en que fueron habilitadas oportunamente y

bajo estricto cumplimiento de los protocolos establecidos para cada rubro.

ARTICULO 5°.- El incumplimiento de las restricciones dispuestas deberá ser denunciada por la

autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se hubieren

cometido los delitos previstos en los artículos 205° y 239° del Código Penal de la Nación.

ARTÍCULO 6.- Facúltese a los titulares de los Ministerios, Secretarias y Entidades u

Organismos descentralizados de la Administración Publica Provincial, a establecer la modalidad

de trabajo que permita garantizar las tareas propias de las distintas reparticiones.

ARTICULO 7.- Facúltese a los C.O.E. Municipales a determinar la continuidad o suspensión de

las actividades en las unidades escolares conforme la situación epidemiológica de cada

jurisdicción.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.-

RAUL A. JALIL

Gobernador de Catamarca

Claudia María Palladino

Ministra de Salud

Hernán Martel

Ministro de Seguridad