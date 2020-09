Belén continuará con la restricción de circulación hasta el domingo.

Luego de la reunión del COE Belén la Dra. Marianela Saracho Directora del Área Programática N°11 y el Comisario José Carrazco realizaron declaraciones a los medios. Se informó que no se habilitará al comercio en general y que las medidas continuarán del mismo modo hasta el día domingo, donde se evaluará nuevamente la situación epidemiológica.

La Dra. Saracho esto manifestó: “Contarles que del total de muestras del día de ayer que fueron 35 , tres dieron resultado positivo, eran pacientes que estaban aislados y en contacto estrecho con casos confirmados. Le pedimos a la población que se siga cuidando, la realidad es que seguimos en las entrevistas encontrando reuniones, momentos en los que se comparte sin barbijo, así que hacemos un llamado a la población a seguir cuidándonos, a salir de casa solo por lo necesario, a usar el barbijo, el distanciamiento, la higiene de manos y a seguir quedándonos en casa lo más posible, sólo salir el que necesita, uno por familia”. Señaló.

Luego indicó: ” Y ante algunas publicaciones que salieron hoy, ya hablé del tema, pero vuelvo a recalcarlo, nosotros estamos trabajando juntos con el nivel central, con el equipo del Ministerio. Nosotros trabajamos con la Doctora Palladino, con la Doctora Avila, quien coordina nuestra actividad, así que todas las decisiones son tomadas en conjunto, con el equipo de epidemiología del nivel central y tenemos un acompañamiento diario, nosotros tenemos dos comunicaciones diarias, en las cuales acordamos las medidas a tomar. Poner en claro eso, por algunas publicaciones que salieron en el día de hoy, y a seguir cuidándonos entre todos”. Subrayó.

Por su parte el Comisario Carrazco expresó: “Quiero manifestarles que debido a una nota que presentaron los comerciantes para ampliar el horario de apertura y cierre, hemos decidido que vamos a continuar de la misma forma que lo venimos haciendo. No van a cambiar nada, vamos a esperar que la situación mejore, esto va a seguir hasta el domingo, el lunes en base a todos los resultados que tengamos nos volvemos a reunir y ahí decidimos, así que todo va continuar como estaba en Fase 1″. Afirmó.

“Analizamos la nota que presentaron y en base a la situación que estamos pasando, el COE se ha reunido y hemos decido eso, vamos a esperar hasta el domingo, esperemos los resultados y el lunes en nueva reunión resolvemos si se va a ampliar o no, todo depende de los resultados así que pedimos paciencia, porque dentro de todo y gracias a Dios, los casos detectados son de contactos estrechos, estamos esperando que esto se corte y en base a esos vamos a ver qué medidas tomamos. La mayoría esta respetando pero siempre hay algunos que no les importa”. Remarcó.

Posteriormente la Dra. Saracho nuevamente hizo algunas precisiones, sobre si se está utilizando el Hotel alquilado para aislamiento de personas y esto contestó: “Sí, nosotros lo empezamos a utilizar hoy y tenemos dos personas aisladas en el Hotel, y tenemos también dos personas en el aislamiento del Hospital”.Aseguró.

Respecto a la evolución de los pacientes que fueron trasladados al Hospital Malbrán de la ciudad Capital dijo: “Ellos están evolucionando bien, obviamente siguen cursando con sus patologías, están en buen seguimiento”. Añadió.

En cuanto al caso que se estaba investigando el nexo epidemiológico, expresó: “Estamos ahí, todavía no terminamos todavía. Nosotros habíamos hablado de seguir hasta el domingo desde que empezó todo esto, seguir hasta el domingo con el mismo horario y con la disminución de la circulación, vamos a seguir sosteniéndolo, porque todavía tenemos un caso que nos cuesta terminar de encontrar el nexo, no quiere decir que no tiene ninguno, en realidad está muy cercano a muchos de los pacientes que han sido diagnosticados, pero no terminamos de encontrar el nexo directo, por eso necesitamos que sigan quedándose en casa, porque seguimos aislando personas, hoy seguimos aislando más gente y todas estas personas siguieron circulando, es más riesgo de que si alguno da positivo, siga contagiando ese es el motivo por el que disminuimos la circulación.

Nosotros como no estamos en una etapa de circulación comunitaria, aún no. Nosotros hasta ahora tenemos pacientes a partir de los cuales los positivos iniciales te vamos aislando y encontrando nuevos pacientes positivos que están todos en contacto estrecho, salvo este caso que nombramos ayer, que nos cuesta encontrar el nexo, pero los tres que dieron hoy positivo, están en contacto estrecho con unos ya confirmados.

En su parte final Saracho dijo: “Tratamos de actuar rápidamente para poder hacer un bloqueo y llegar en algún momento a tener todos negativos y decir hasta acá llegamos, para eso también necesitamos la poca circulación, porque, yo vuelvo a decir, es importante entender que tenemos que cumplir con las medidas; esta semana entre las entrevistas, hubo fiestas donde participaron más de 20 personas y ahora están dentro de las personas aisladas, entonces hay una gran irresponsabilidad de algunas personas que nos ponen todos en riesgo.