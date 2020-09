Belén: Habló una paciente con Covid-19 y apuntó al fiscal Flores

Seguidamente, reclamó información al respecto ya que es un rumor instalado en Belén que el funcionario judicial sería el propietario de los camiones, cuyos choferes ingresaron con el virus. “Como empleada judicial de diez años, él tiene mi teléfono y nunca se comunicó conmigo, ni siquiera para darme tranquilidad y decirme: compañera, ¿te sentís bien? Mirá que no tengo nada que ver o sí tengo que ver y los protocolos se siguieron. Por el contrario, el fiscal brilla por su ausencia”, sentenció.

“Mi queja hoy es porque el fiscal nunca inició una investigación de oficio de la situación. Yo escuché al presidente decir que estos casos se deben investigar e ir a fondo, y el fiscal nunca lo inició. Se mantuvo en total hermetismo y ni siquiera de oficio, por su función judicial. Y él tiene una obligación de investigar esta situación y eso me hace pensar que él puede tener algún tipo de interés”, finalizó la paciente y abogada.

Recordemos que el concejal belicho Guillermo Valdéz Franco (FT), patrocinado por el abogado Juan Carlos Allocco, presentó ayer una denuncia en la Fiscalía del departamento para que se investiguen las supuestas irregularidades en los controles de ingreso al departamento, lo que habría agravado el cuadro de contagios por Coronavirus. En la presentación se apunta al titular de la Fiscalía de Belén, Jorge Flores, que estaría vinculado con una empresa transportista cuyos camiones que no habrían sido controlados. La presentación es una denuncia penal contra autores desconocidos.