Belén sin nuevos casos de Dengue y sin casos sospechosos de COVID-19

En Conferencia diaria del COE Belén, este viernes, la Jefa de Área Programática N°11 Dra. Marianela Saracho, informó la situación Epidemiológica en Belén, también comentó los servicios que se brindan en CIC y se refirió a la vacunación Antigripal. Esto comenzó diciendo: “Contarles lo que es la situación actual epidemiológica, nosotros en Belén seguimos sin casos de coronavirus, no tenemos casos sospechosos, no se ha activada el protocolo hasta ahora, y en cuanto a Dengue seguimos con los 4 casos que teníamos, no hubo casos nuevos”.Aseguró.

“En cuanto a la preparación del hospital, estamos trabajando en conjunto con el Municipio de Belén en la preparación del hospital, en la ampliación de la cantidad de camas, ya esta colocada la carpa en el playón del Hospital, se lo esta acondicionando ante la eventualidad de mayor cantidad de camas o mayor demanda hacia el hospital. Hasta ahora seguimos trabajando con el consultorio febriles que lo hacíamos ya desde la semana pasada, en el hospital está atención está dividida en dos, por un lado paciente que entra con fiebre y síntomas respiratorios o fiebre y dolor muscular pensando también en dengue, ingresa al consultorio de febriles y el resto se atiende por guardia, estamos trabajando lo que es urgencia y emergencia. Está garantizada la atención de consultorios del personal del hospital, nada más que estamos llevándolo a cabo en en el CIC Municipal, para descentralizar el hospital. En el CIC estamos trabajando con médicos que son generales, odontología, kinesiología y psicología con el plantel del hospital, así que si tiene consultas para hacer de esas especialidades tiene que dirigirse al CIC”.Indicó.

Luego comentó: “Lo que se sigue atendiendo en el Hospital es el servicio de Obstetricia, es un servicio que tiene que continuar en el hospital, para embarazadas, control de embarazo, y consultas ginecólogas urgentes”.Sostuvo.

Finalmente la Dra. Saracho dijo: “Se esta realizando la vacunación antigripal y se está haciendo en domicilio y tiene prioridad los mayores de 65 años, no quiere decir que no se va a seguir con las otras poblaciones de riesgo, sino que se toma como prioridad esta población que es la más expuesta al momento. Están lo agentes sanitarios en las calles vacunando, tengan paciencia, ya van a llegar cada uno ellos a sus sectores”.