Belén sin nuevos casos positivos de COVID-19

05 de octubre de 2020

El COE Belén informa que hasta las 20:45 horas del día Lunes 5 de octubre de 2020, en base a que no se enviaron muestras en el día de ayer por no contar con pacientes para realizar hisopados en relación a los casos de covid-19, en nuestra ciudad no se han detectado casos positivos .

De esta manera el total de los casos activos en la ciudad de Belén se mantiene en 6.

Las personas a las cuales se les realizó los hisopados en días anteriores continúan en aislamiento preventivo y obligatorio.

Actualmente se encuentran un total de 243 personas aisladas en Belén (212) y Londres (31). En los días subsiguientes se continuará realizando más testeos.