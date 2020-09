Belén sin nuevos casos positivos y con 3 nuevos pacientes recuperados

En la noche de ayer luego de la Reunión diaria del COE la Dra. Marianela Saracho dio realizó declaraciones y esto informaba: “Comunicarles que del total de 5 hisopados todos arrojaron resultados negativos, anoche se han tardado un poco los resultados por eso tampoco hicimos la comunicación en tiempo y forma, porque el nivel central se ha visto superado en la cantidad de hisopados, pero les comunico que en total de hisopados entre ayer y antes de ayer que es lo que se informaba hoy, son todos negativos y tenemos 3 recuperados”. Señaló.

“Noticias muy buenas, muy alentados, muy tranquilizador para las familias sobre todo que están pasando por esto. Seguimos haciendo hisopados, seguimos con los controles de la gente aislada, recordemos que no todas las personas negativizan a los 14 días, pero esperamos que la mayoría así lo sea, les estaremos comunicando”. Añadió.

Respecto al estado de los pacientes positivos, dijo: “Están Bien, algunos con síntomas leves, en general están bien y están en su domicilios, lo que si les pedimos a las personas que están aisladas, sabemos que están cansadas, que llevan muchos días, que sean pacientes, que si necesitan algo que se comuniquen, que no salgan que esto de mantener este cero que llevamos en varios días, de que no se produzcan nuevos contagios depende también de que ellos cumplan bien el aislamiento”. Aseguró.

En otra parte expresó: “Vamos a ir notificando las personas recuperadas y como seguimos, esperemos que sin sumar casos, pero tenemos que tener en cuenta que en algún momento puede haber algún caso dentro de todas las personas aisladas, por eso es tan importante que las personas que están en aislamiento no salgan y no tengan contacto con otras”. Subrayó.

Por otro lado, Saracho informó que en el día de ayer se enviaron 3 hisopados, los aislados son menos que tiene que ver con las altas que se van dando.

Finamente manifestó: “Vuelvo a decir que para poder mantener esta situación epidemiológica actual esto depende de todos, nosotros acá hacemos nuestro esfuerzo entre todo el equipo de salud, de todo el COE de mantener la vigilancia, de estar atento de hacer nuestro trabajo, también dependemos de las personas que están en aislamiento que no salgan, no se junten , no reciban visitas tampoco, y que también el resto de la sociedad entienda que tenemos que seguir manteniendo los cuidados, la distancia física, el no juntarnos, no hacer reuniones, no compartir utensilios, el uso de barbijo , la higiene de manos, no descansar en esto, tenemos que estar todos mas juntos que nunca, y todos cuidándonos para que todo salga bien”. Concluyó.