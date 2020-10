Belén tendrá su Liga de Beach Voley

Desde este lunes 19 , inician las inscripciones para los equipos que quieran participar en la Liga de Beach Voley de Belén, con el aval de la FeVA, la Federación Catamarqueña de Voleibol y la Secretaría de Beach Voley. Los interesados deberán anotarse en el Club San Martín de 8.30 a 13 hs. y de 14 a 22 hs. o con el Técnico Provincial de Beach Voley Wilson Ochoa al teléfono 3835 509018.

Cabe resaltar, que este torneo se realizará cumpliendo con todos los protocolos y recomendaciones dada la situación sanitaria por la pandemia del Covid 19. La Liga tendrá premios en efectivo, camisetas y sorpresas.

Las categorías participantes del certamen son: Mini Beach, Mixto Sub 18 Principiantes, Femenino Sub 12, 14, 16 y Libre, y Masculino Sub 14, 18 y Libre