Boca empató con Caracas en Venezuela

En los primeros minutos, Caracas ofreció una versión impetuosa, a partir de un manejo criterioso, buscando atacar a espaldas de Leonardo Jara. Así, llegó a fondo con el desborde y el remate de Añor que Andrada rechazó al córner. Boca esperó con orden, para luego salir a partir de sus hombres veloces, con Villa (remató un tiro libre por encima del travesaño) como bandera.

Y a los 25 minutos, el colombiano cambió de banda (pasó de la izquierda a la derecha) y le envió un centro a Abila, quien anticipó con oficio a Rosmel Villanueva y firmó el 1-0 para la visita.s

A partir de la apertura del marcador, el control remoto del partido pasó a manos del Xeneize. Le bajó el ritmo a Caracas, que sólo inquietó a través de pelotas cruzadas o alguna transición rápida, pero le faltó correr para sacar ventaja con sus velocistas. Pudo irse al descanso 2-0, pero le anularon mal un golazo de Wanchope, tras asistencia de Villa.

En el inicio de la segunda etapa Boca volvió a lastimar: una pared entre Villa y Obando derivó en la arremetida de Capaldo, que tapó el guardameta Flores. Pero se confió en exceso el equipo de Russo. Iván Marcone cometió una falta innecesaria en la puerta del área y a los 10′ Robert Hernández convirtió el 1-1 gracias a un soberbio tiro libre. A partir de ahí Boca no tuvo la claridad para encontrar el desnivel.

Síntesis:

1 CARACAS: C. Flores; E. Fereira, Rivero, Villanueva, Añor; Contreras, L. Flores, Celis, Echeverría; R. Hernández, Blanco. DT: Noel Sanvicente.

1 BOCA: Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdoz, Mas; Capaldo, Marcone, Reynoso; Villa, Abila, Obando. DT: Miguel Russo.

Estadio: Olímpico (Caracas).

Arbitro: Esteban Ostojich.

Goles: 25m Abila (B); 55m R. Hernández (C).

Cambios: 59m Andreutti por Echeverría (C), 66m J. Alonso por Zambrano y G. Fernández por Villa (B), 72m Buffarini por Jara (B), 79m Osei por Contreras (C), 85m Ramírez por Celis (C).