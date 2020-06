Buscan a un joven catamarqueño que fue visto por última vez en Chaco

Una familia catamarqueña busca a un joven que estaba en la Fundación Remar pero que decidió emprender el viaje de regreso a la provincia. Según informó el sitio Diario Chaco, no saben nada de él desde hace dos semanas.

Se trata de Ulises Salas, de 20 años, quien decidió irse de la Fundación Remar, donde se encontraba tratándose por adicciones, para volver a Catamarca.

La última comunicación que su familia tuvo con él fue el pasado 16 de junio y luego de eso no supieron más nada.

“Él había salido tres semanas antes, pero a nosotros nos avisaron después de una semana que él había salido”, contó su hermana Verónica González al Diario Chaco. Además, detalló que “él se quería venir a toda costa, no podíamos conseguir un permiso para buscarlo por el tema de la pandemia, no nos autorizaban. Tampoco a él lo autorizaban a salir”.

Fue por eso que “el 16 de junio fue la última comunicación que tuvimos con él porque nos decía que estaba cansado, que iba a venir por sus propios medios”.

“Fue a las 13:30 que tuvimos el último contacto, de ahí no supimos más nada”, comentó la hermana del joven, que además afirmó que ya se hizo la denuncia correspondiente y desde la División Trata de Personas de la Policía de Chaco se comunicaron con ellos pero no hay información por el momento.

“Está con otro muchacho que es de Tucumán. Me dijo que se iba a venir por sus propios medios, caminando”, comentó Verónica, quien dijo que ella y su familia están “muy preocupados porque no suele pasar que no se comunique, busca la forma y se comunica con nosotros”.

Ante cualquier información sobre Ulises, Verónica pide que se contacten al celular 3834-212030.