Buscan solucionar problema en Centro de Gestión Administrativa en Belén

El Centro de Gestión Administrativa también llamado Mini Cape, oficina habilitada en la ciudad de Belén para la realización de trámites de los docentes desde esta ciudad sin que tengan que viajar a la ciudad capital, hace algunos días no estaba funcionando como corresponde motivo por el cual se hicieron algunos reclamos por parte de los beneficiarios.

David Cassín que está a cargo de esta oficina junto a Carlos Casimiro, efectuó declaraciones diciendo: “Efectúo declaraciones públicas para dejar aclarado sobre la verdadera situación en el centro Administrativo , Había un problema de sistemas, después hubo un otro de internet, de conectividad, que se está solucionando, son problemas administrativos que ha nosotros nos acceden más en esta época de cambio de autoridades, no solamente políticas sino también administrativas en el gobierno de la provincia, entonces lo que hemos hecho para buscar una solución a los docentes, ha sido instalar en otro lugar con conectividad de internet el sistema de gestión administrativa para los docentes, con lo cual ya estuvimos funcionando en la última semana dando respuesta y soluciones a más de 60 docentes por lo que quería comunicarle a otros docentes que tengan algún expediente o documentación urgente para presentar que, si bien mañana (martes 24 y miércoles 25) va a estar cerrado, nosotros de todos modos vamos a estar cargando los expedientes, estaremos atendiendo, por cualquier cosa que se comuniquen con nosotros”.

En ese sentido además expresó: “El sistema funciona como una mesa de entrada virtual, entonces si hay algún docente que ha presentado un expediente nosotros lo cargamos, lo enviamos a Catamarca en forma digital, si ven que hay algún error o hay alguna documentación que hay que rectificar o sumar, ellos lo devuelven al expediente a nuestra bandeja de entrada, nuestra oficina podemos decir, entonces si el docente va a Catamarca allá no lo pueden tomar al expediente, es por eso que le dicen que tienen que venir acá, no por una cuestión que ellos no lo quieran hacer sino por una cuestión de sistema ya que desde que eso se envía es como que está virtualmente en otro sector y ellos no lo pueden tomar, ese es el inconveniente que estábamos teniendo y ya lo hemos solucionado, ya estamos dando respuesta”.Aseguró.

Así mismo dijo: “Se está hablando con el Gobernador sobre la idea de que se incrementen las distintas áreas del gobierno acá en Belén y seguramente eso va a estar supeditado no solamente a cuestiones de espacio, sino también a cuestión de sistema pero está comprobado que el sistema a funcionado, hemos dado muchas respuestas a los docentes en este Centro de Gestión Administrativo, se han acelerado los pagos a los docentes, se ha evitado que muchos docentes tengan que viajar a Catamarca, desafortunadamente hemos tenido este inconveniente pero ya lo estamos solucionando, si bien de una manera que no es la ideal pero lo importante que se están cargando los expedientes de los docentes y se está enviando la documentación faltante, se está dando respuesta a las consultas de expedientes que hacen los docentes y creemos que eso es lo importante”.Añadió.

Finalmente aseguró, “Que lo ocurrido se va a solucionar, lamentablemente nos toca estas fechas que son complicadas, pero en el mes de febrero después del receso va a estar funcionando normalmente”.Concluyó.