Campaña de concientización y sensibilización del TDAH en Belén

La Dirección de Juventud y Prevención de Adicciones puso en marcha la campaña de concientización y sensibilización del TDAH (Transtorno por Deficit de Atención con o sin Hiperactividad) para acompañar a las diferentes familias que conforman la Asociacion de “Leonas” de San Fernando del Valle de Catamarca . Con el color significativo que los representa las diferentes áreas municipales y los monumentos históricos se tiñeron e iluminaron de naranja por toda la ciudad de Belén dejando un claro mensaje para informar acerca de esta gran lucha de niños , adolescentes y adultos .

La Directora de la Juventud de la Municipalidad de Belén,Yulina Barberi comentó a Belén-Info sobre la Campaña de concientizacion, esto nos expresaba: “En el día de jueves de la semana pasada me comuniqué con Felisa Rivas, que es la representante de las familias Leonas de Catamarca. Este es un grupo de familias de 100 integrantes que se formó a partir de esta necesidad de concientizar a la sociedad acerca del TDH. El TDH tiene que ver con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, tiene que ver con la hiperactividad que se da sobretodo en la edad de la niñez, pero que también afecta a la adultez, como también a los adolescentes, tiene que ver con un trastorno más que todo, ya sea de cambios de bipolaridad, el tema de la hiperactividad, el habla y muchas dificultades que por ahí se presentan en la niñez, si bien es un trastorno que no tiene cura, pero que se puede convivir con esto. Hay muchos profesionales que están trabajando sobre cómo esto involucra en el aprendizaje de los niños, cómo esto involucra en el ámbito educativo, lo que busca familias Leonas es que esto sea ley, Para que el día de mañana esto se pueda tratar con normalidad, para que los chicos no sean excluidos en una sociedad, sino más bien que sean incluidos, que se los considere como niños normales. Que esto se hable en las escuelas, que los docentes estén capacitados para poder tratar este tipo de trastornos. Si bien es un no es una enfermedad, sino que es un trastorno que lo padecen niños y también hasta adultos, no se habla en las escuelas de esto, no hay maestros que están capacitados, incluso no hay algunos médicos que desconocen de esto”. Indicó.

“Yo me puse en contacto con Familias leonas, ellas, que querían hacer una campaña de concientización, sensibilización e información, para informar valga la redundancia, sobre esto, sobre de qué se habla cuando hablamos de TDAH y la campaña era iluminar puntos claves o iluminar monumentos históricos de cada departamento de color naranja porque naranja, porque es un color representativo de esta Asociación. Entonces elegimos el Santuario Nuestra Señora de Belén, que es uno de los lugares característicos históricos de Belén y elegimos la plaza principal donde se encuentran las palmeras, que también son históricas, es la primera vez que Belén participa de esta, de esta campaña de concientización, están muy contentos, muy alegres, de que nosotros hayamos dado respuesta a esta solicitud, lo que ellos querían es que se declare como interés municipal, el 28 de julio ayuda hoy día del TDH, el decreto ya salió el Decreto 87 desde la Municipalidad de Belén que avala acompañar y apoyar a esta lucha de diferentes familias y padres por el TDAH, recién acabo de salir a las 10 de la mañana tuvimos una conferencia de prensa con la representante mayor de las Familias Leonas, que es la profesora Felisa Rivas, estuvimos con diferentes profesionales como psicólogos, estuvieron también gente de salud, estuvieron diferentes profesores de esa de Saigil, Tinogasta de diferentes partes de la provincia de Catamarca. Hemos tenido una conferencia donde cada uno tuvo la oportunidad de presentarse, compartir las imágenes de cómo fue todo esto de la campaña. y bueno, en el día de hoy Belén se viste de naranja, El Concejo Deliberante formó parte en las principales calles de Belén, también están decoradas acá el área de Dirección de la Juventud también, y anoche fue la iluminación y a partir de las 12 de la noche esas postales empezaron a ser compartidas por las páginas oficiales de lo que son Leonas de Catamarca, que me comprometí yo a trabajar ya durante todo el año en lo que se pueda”. Señaló.

“La Dirección de la Juventud está comprometida porque es un tema de interés y porque creemos que los jóvenes por ahí o algo, hay jóvenes que lo padecen, pero no, no lo conocen o desconocen del tema, así que la idea de hacer más que todo concientizar a la población de Belén, porque ayer estuve conversando con algunas mamás que se acercaron y me contaron que tienen a sus niños que tienen esto y que se sienten acompañadas, porque antes de esto no se hablaba en Belén. estamos contentos porque buena respuesta linda Belén se viste de naranja, las vidrieras también están acompañando, así que fue un día hermoso, emocionante y muy lindo para recordar y ojalá que lo sigamos haciendo dentro de muchos años más”. concluyó.