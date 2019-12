Campaña Solidaria en Belén: Entregaron tapitas recolectadas a “SOLES”

Este martes 17 de diciembre se llevó a cabo el acto en el cual se hizo entrega de las tapitas de plástico que fueron recolectadas en la Ciudad de Belén, ante la iniciativa de la niña Gilda Yolanda Baigorria (Yoyi) de 11 años, las que fueron recibidas por la Presidenta de “Soles Catamarca”, Sra. Stella Maris Mandatori entidad que se encarga de enviar las tapitas a la Fundación Garrahan de Buenos Aires donde son recicladas.

Finalizada la ceremonia los medios de prensa local presentes en la oportunidad, hablaron con la Presidente de “Soles Catamarca” Sra. Stella Maris Mandatori quien manifestó: “Estoy feliz de estar en Belén, me ha impactado la cantidad de tapitas que han juntado, es más de lo esperado, me ha emocionado y me impacta mucho Yoyi (Baigorria) que ha sido la generadora acá en Belén, motivadora de los corazones ya que esto se está replicando en todo Catamarca y desde luego esto se imita de otras provincias”.

A su vez expresó: “Nuestra Asociación ya hace 15 años que estamos trabajando sobre esta problemática, tenemos niños alojados hay muchos de Belén y tenemos casa de hospedaje donde gracias a Dios lo podemos contener, nuestro propósito es ayudar al niño con cáncer y a su familia, lo de las pelucas y el programa del reciclado de medio ambiente de las tapitas y el papel es algo anexo, una actividad extra, nuestro pilar fundamental es ayudar al niño enfermo con cáncer y a su familia”.

Soles Catamarca es una Asociación que se ha creado hace 15 años, tiene personería jurídica, tiene un consejo donde se elije la presidenta, yo en este momento ejerzo esa función en dos periodos, no se puede ser más de eso dos periodos, van cambiando las autoridades pero lo que ha impactado desde mi gestión es esto que traje, el tema de las pelucas, anexo, más todo lo que hacemos con los niños y con el tema de las tapitas que no es de la Asociación Soles sino del programa de reciclado y medio ambiente de la Fundación Garrahan, soy la representante en Catamarca, cada provincia de nuestra Argentina hay una referente del programa de reciclado de la Fundación Garrahan por eso el día lunes vinieron autoridades de la Fundación Garrahan a apoyarnos y ver otros sistemas para poder articular y ver cuestiones de salud, entonces es importante tomar como miramiento la Fundación Garrahan para poder aplicar ciertas cosas en nuestra Catamarca. Nos ha recibido la Sra. Ministra de Salud con muchas expectativas, tiene muy buenos proyectos, vamos a coordinar juntos todos porque es importante que las asociaciones civiles y la parte gubernamental trabajen todos juntos para mejorar la calidad de salud de los niños.

Señaló también: “Se hizo otras campañas con los corazones en la Ciudad Capital, en Tinogasta hay campañas y corazones y otras localidades pero no de esta forma, realmente me han sorprendido porque fue impactante el tiempo tan corto y que hayan recaudados tantas tapitas porque no es un corazón, hay cuatro corazones, es impresionante realmente”.

Así mismo agregó: “El cabello también, empezamos con un corte de 30 cm de una nenita, es impactante la voluntad de la gente, sabemos que con un mechón sacamos una sonrisa, podemos hacer feliz a alguien que lo está pasando mal, nosotros lo transformamos en pelucas oncológicas solidaria no tan solo para los niños sino también para los adultos, además también las pelucas lúdicas que son de telas para las niñitas más chiquitas, ellas quieren ser princesitas no quieren el cabello natural, también hacemos los barbijos, hacemos cobertores y varias acciones a todo esto”, concluyó.