Carrizo: “Cuando se termine de pagar por tercera vez el IFE más de 100 millones de pesos habrán ingresado a Belén”

Días pasado en la entrega simbólica de tarjetas de debito a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia IFE , acto que se llevó a cabo con presencia de Representantes de Desarrollo Social de la Provincia, Intendentes , el Gerente del Banco Nación Sucursal Belén y también participó de la mismos el Jefe de UDAI- ANSES CAtamarca, Dr. Enzo Carrizo que en la oportunido manifesto a Belén-Info.com: “Contento de poder venir a hacer de manera simbólica de entrega de las tarjeta, el Gerente lo decía que la semana que viene lo van a hacer de manera masiva, contento porque 3700 Belichos pueden percibir este beneficio del IFE. Cuando se termine de pagar el IFE por tercera vez en Belén, más de 100 millones de pesos habrán ingresado al Departamento Belén que la verdad si quedó en los comercios de proximidad, quedó en la despensa, quedó en el kiosco, en algún corralón, la gente lo iba invirtiendo y gastando acá , no podía viajar entonces quedaba acá, la verdad que a nosotros no pone muy contentos de que haya tantos beneficiarios y que a muchos les haya podido llegar esta medida, la medida más amplia y con mayor alcance de la historia del país porque llega a casi 9 millones de argentinos y como llega en Belén llega a todas partes del provincia y todas partes del país y para esto no se excluía a nadie, solamente eran parámetros enormes de 18 a 75 años que no tenían ningún ingreso era la idea y así se logró crear tantos beneficiarios y sin lugar a dudas que el IFE ha dejado a l vista que había muchísimos argentinos que estaban fuera del sistema, por eso lo dijo el Presidente que va ir por medidas pospandemia para llegar a estos argentinos que no estaban incluidos. Que hoy estén bancarizados es importante, porque no solamente son beneficiarios del programa social sino también tienen el beneficio de poder estar bancarizado”. Aseguró.