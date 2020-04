Caso sospechoso que Activó Protocolo en Londres resultó Negativo

El COE LONDRES informa a través de este parte informativo semanal la situación epidemiológica

en la Jurisdicción de Londres:

▪ Hasta el día de la fecha 23 de abril de 2.020 se registró un (01) caso sospechoso de la Pandemia

COVID-19, saliendo negativo en los estudios correspondientes.

– Se activo el protocolo de caso sospechoso el día sábado 18 del corriente mes y año

llevándose a cabo el Aislamiento y el hisopado correspondiente para realizar el estudio de

compatibilidad con el COVID-19, obteniendo resultado negativo del mismo.

▪ Hasta el día de la fecha 23 de abril de 2.020 no se registran casos de la Epidemia del DENGUE.

▪ La Municipalidad de Londres, brindó los medios adecuados de trasporte para el traslado de los

estudiantes con domicilio real comprobable en la jurisdicción de Londres, que se encuentren en

la ciudad capital de la Provincia de Catamarca por motivos de estudios universitarios o superior.

Los estudiantes al ingresar en la jurisdicción se les realizara los controles sanitarios de protocolo

en el Hospital Dr. Bernabé Imisco.

▪ Se informa, que en el sitio de cabañas municipal se encuentran cinco (05) personas realizando

el aislamiento obligatorio; en el cual el día de hoy, dos (02) personas serán dadas de alta con la

autorización del personal médico del Hospital Dr. Bernabé Imisco debido al cumplimiento del

periodo de aislamiento correspondiente.

▪ Se determinó, que todo comerciante de la jurisdicción de Londres que salga de la provincia por

abastecimiento de mercadería a su regreso deberá cumplir con el aislamiento obligatoriamente,

cumpliendo el Decreto del Cuerpo Ejecutivo de la Municipalidad de Londres N° 153/20.

▪ Se informa, que las personas con domicilio en Londres que deban asistir por tramites de

cualquier índole a la ciudad cabecera de Belén, deberán tramitar el formulario de habilitación

Particular o Laboral emitido desde el COE LONDRES sin excepción. El mismo ya esta en

vigencia (Aclaración: no se habilitará el formulario de traslado a personas que se encuentren

en el grupo de riesgo determinado mediante Decreto Nacional).

▪ Se informa, que todo local comercial debe cumplir con los horarios establecidos de atención y

las medidas de seguridad correspondiente (distanciamiento social, atención al publico con

barbijo y guantes en la manipulación de alimentos).