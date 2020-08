Catamarca no está exenta que pase lo mismo que en provincias vecinas  

La Ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, enfatizó en la importancia de continuar cumpliendo con las medidas de prevención; del trabajo conjunto de la sociedad con el Estado. En este marco, en la jornada de ayer, debido a que la comunidad no cumple completamente con las medidas establecidas en la provincia, el COE Provincia restringió la circulación de personas entre las 0:30 y las 7 horas.

Al respecto, la titular de la cartera sanitaria, en diálogo con la prensa, señaló que “las medidas que se tomaron tienen que ver con nuestra preocupación por la situación epidemiológica de las provincias vecinas; se observó que se siguen haciendo reuniones y festejos. Nos cuesta mucho la adherencia a las medidas de cuidado por lo que se decidió efectivizar estas medidas de mayor control para acompañar este momento, que es crítico a nivel de la región”.

Palladino destacó que “en Catamarca estamos en una situación epidemiológica distinta a la región, pero si hay un brote vamos a tener que dar un paso atrás como hicieron provincias vecinas”. Los expertos insisten en la ayuda de toda la comunidad; es importante no relajarse porque lo que se vive en provincias vecinas es preocupante y Catamarca no está exenta de que pase algo así.

En cuanto a las reuniones familiares, Claudia Palladino resaltó que “a partir de la experiencia de otros, aprendemos. En el análisis epidemiológico que se hizo desde Nación observamos que los grandes brotes que tuvieron diferentes localidades, estuvieron relacionados con reuniones sociales en lugares privados; no así en lugares públicos donde existen protocolos, que todos debemos pedir que se cumplan”.

En este sentido, la Ministra explicó que “el cumplimiento de protocolos en los hogares es muy difícil, se piensa que no hay riesgos y no se cumplen las medidas de cuidado. Una cosa es la familia núcleo que vive en el mismo domicilio; pero cuando se está con alguien que no es conviviente se debe cuidar la distancia, el uso de barbijo, no saludarse con un beso. Insistimos tanto porque entendemos que nos cuesta a todos, pero debemos entender que es la resistencia, es el último esfuerzo hasta que llegue la vacuna”.

Además, agregó que “observamos que cuando nos encontramos, todos nos queremos abrazar y dar un beso porque es nuestra manera cultural de saludar, y la realidad es que todas las medidas en su conjunto hacen que el riesgo sea bajo para el contagio. No solo el barbijo, no solo el lavado de manos; es la sumatoria de las medidas sociales porque hace que; si estamos con alguien enfermo sin síntomas, el riesgo de contagio sea bajo”.

En cuanto a tiempo de duración de la nueva medida, la funcionaria subrayó que “sabemos que esto es muy dinámico, y las decisiones están sujetas a la situación tanto regional como de la propia; hoy estamos en una situación privilegiada, con muchas actividades habilitadas y no tiene que ver sólo con la recreación y con la salud mental de todos; sino también con el tema económico provincial. Es nuestra responsabilidad cuidar entre todos esta situación y la manera es respetando lo que no se puede hacer”.

Asimismo, agregó que “los controles se imparten por parte del Ministerio de Seguridad y de cada municipio que están organizando las maneras de controlar esta nueva disposición”.

El equipo de Salud trabaja intensamente con los COE regionales, con los intendentes y referentes de salud; hay que estar muy atentos desde las diferentes Áreas Programáticas con todo lo que es el cuidado y la vigilancia activa pero también la fortaleza que se debe tener como comunidad son los cuidados preventivos.

Desde los diferentes COE y el Ministerio de Salud teniendo en cuenta la situación dinámica se toman diferentes decisiones consensuadas para seguir cuidando la salud de la comunidad, pero esto tiene que ir en equilibrio y a la par de la responsabilidad individual. “Los dos ejes de trabajo juntos son los que van a dar buenos resultados”, indicó Palladino.

Para finalizar, Palladino señaló que “estamos en red con provincias vecinas; el Ministerio de Salud de la Nación tiene los datos reales de posibilidad de ayuda de cada lugar. Las provincias a veces necesitan médicos, enfermeros; nosotros pudimos colaborar con voluntarios de enfermería. A veces se colabora con reactivos, con algún tipo de insumo; esto también es dinámico y cada provincia ve la forma de ayudar sin poner en riesgo la salud de su comunidad”.