Catamarca presentó su oferta turística en el Espacio Clarín de Mar del Plata

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, el ministro de Desarrollo Social y Deporte, Marcelo Rivera, y la cantante popular catamarqueña, Silvia Pacheco, presentaron toda la oferta turística de Catamarca en el Espacio Clarín de Mar del Plata.

Varios artistas catamarqueños, entre ellos Cololo Macedo, Itatí Álvarez, Los Carrizo, Rafa Salas y Martín Giordani, presentaron las tradiciones locales, gastronomía, artesanías, atracciones turísticas y nuestra música.

El mandatario provincial Raúl Jalil dialogó con el periodista Pablo Rossi, en una nota en el piso de Radio Mitre en Espacio Clarín, previo a la presentación de la provincia en el mismo espacio cultural y artístico.

En la oportunidad, entre otros temas, ratificó a la Minería como política de Estado asegurando que “se hace con responsabilidad y con el consenso de la gente; la salida para Catamarca es la minería, la agroindustria y el turismo”, aseguró.

“Catamarca es una provincia que no tiene deuda, no está endeudada, no se puede hacer/gastar lo que no se tiene”, expresó en otro tramo de la entrevista. Y además consideró necesaria la reactivación del proyecto del corredor bioceánico, agregando que “Alberto tendrá una visión macroeconómica distinta”.

Raúl también dio su opinión sobre el peronismo, resaltando la necesidad de mantener unido al proyecto en todo el país para poder salir adelante.

Cerró la nota invitando a todos los oyentes a conocer Catamarca. “Este año tendremos el Congreso Mariano Nacional a realizarse el próximo mes de abril y también en julio nuestra Fiesta Nacional del Poncho que esperamos todos puedan conocer”.