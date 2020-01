Catamarca ya cuenta con un protocolo de consistencia ante el Coronavirus

En la mañana de hoy, la ministra de salud de la provincia, Claudia Palladino, junto a la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Manuela Ávila, y la directora de Epidemiología, Gloria Barrionuevo, brindó una conferencia de prensa para dar detalles sobre el trabajo que se viene realizando ante el alerta sanitario del Coronavirus.

La Ministra de salud de la provincia, dijo que “queremos comunicar a la comunidad, para brindar tranquilidad, como es la situación con respecto al brote de Coronavirus en China. Nosotros como provincia tenemos un área que se llama COE que se reúne para diferentes temas, ya nos hemos reunido para Sarampión y Dengue que realmente nos preocupa y la comunidad debe saber que tenemos mayor riesgo de que pueda ingresar algún paciente importado con estas patologías que para el tema Coronavirus, ya que esta enfermedad está más en alerta para lo que es China y el mundo”.

“El coronavirus es un virus que da un cuadro similar al de la Gripe y no hay un tratamiento especifico para ese virus, el tratamiento es de sostén para acompañar a esa persona que resuelva la enfermedad con la asistencia del sistema para que no haga un cuadro mayor”, señaló.

Palladino, en cuanto a las medidas de prevención ante este brote epidémico, explicó que “nosotros como provincia debemos prepararnos; por un lado estar en vigilancia es decir conocer como se manifiesta la enfermedad que es nueva y se está estudiando a través de OPS los medios de contagio, si es por animales o si es por comer alimentos crudos y se está registrando transmisión interpersonal que es la que más nos preocupa”.

“Tenemos que estar preparados y comunicar a la comunidad los síntomas actualizando los equipos de salud y por otro lado lograr el plan de contingencia, por si aparece alguna persona con un cuadro febril similar al gripal y que haya estado en los últimos 15 días en la zona de China. Por eso estamos preparados con el nivel de atención primario, segundo con los hospitales y con el nivel central, Epidemiologia y Vigilancia”, resaltó.

Por su parte, la directora de Epidemiología, Gloria Barrionuevo, manifestó que “estamos en contacto permanente con Nación porque es una enfermedad muy dinámica y está en estudio. Ya hicimos un protocolo de contingencia que abarca los niveles de atención que son primero la educación a la comunidad y al equipo de salud para que no se alerte, pero que esté preparada. Segundo, los distintos niveles de atención y vamos a tener el nivel primario que incluirá a todos aquellos lugares que van a dar atención al paciente, pero que no tienen disponibilidad ni espacio físico para producir el aislamiento del paciente; por eso se está coordinando con los actores, donde se va hacer el traslado con el SAME a los hospitales de tercer nivel que si tienen aislamiento, que son los protocolos que se implementaron años anteriores con la gripe; y en el tercer nivel se produce el aislamiento con las medidas preventivas, porque sabemos que el contacto es a través de gotas es decir directo o a través de las secreciones respiratorias”, resaltó.

Dengue

Asimismo, la ministra Palladino recordó que “con la enfermedad del Dengue nos tenemos que seguir cuidando con las medidas en el hogar, cuidándonos del mosquito, no tener depósitos de agua, y si tenemos síntomas como fiebre, dolor de cuerpo y exantemas concurrir rápido al centro de salud porque ayer la provincia de La Rioja comunicó que tiene casos de Dengue en capital y es una provincia limítrofe”.