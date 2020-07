Causa peajes: llaman a indagatoria a Dujovne, Dietrich e Iguacel

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó hoy las declaraciones indagatorias de un grupo de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Los citados a declarar son el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y quien estuvo al frente de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.