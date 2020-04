Cesar Mirabal y su entrenamiento en casa por cuarentena

Desde que comenzó la cuarentena en prevención del COVID-19, coronavirus, está en vigencia múltiples privaciones de llevar a cabo algún tipo de deporte, entre los cuales no está exento el ciclismo, motivo por el cual quisimos saber que hacen los ciclistas en este periodo, que nos comente sus rutinas de entrenamiento en casa.

Para ello hablamos con César Mirabal un joven y destacado ciclista de la ciudad de Belén quién ante nuestra consulta nos comentó: “Este fin de semana que pasó debería haberse realizado en Chilecito (La Rioja) la competencia por el Campeonato Argentino de Ruta en donde me correspondía correr en la categoría Elite para donde la preparación era otra, de otra manera, el año pasado pude cumplir con algunos objetivos que me propuse, estaba contento para este año y con esto que nos está pasando no pudo ser”.Comentó.

Al consultarle que actividades está realizando para mantenerse en forma para cuando esto finalice, agregó: “Estoy haciendo un poco de gimnasia y bicicleta, me cuesta un poco el entrenamiento de rodillo, porque no es lo mismo que estar en la ruta, pero estoy tratando de mantener la forma más que todo y tratar de trabajar la parte física como para mantener el peso, las libras que logré adquirir en esta preparación que yo traía para el Campeonato Argentino, por suerte tengo la bicicleta fija y tengo rodillo que lo pude adquirir hace poco y de esa forma trato de mantener lo que yo trabajé en todo este tiempo. En el verano no paré estuve entrenando y compitiendo dado que sabía que este año pasaba a la categoría Elite y las exigencias son el doble que uno tiene en la categoría sub 23, son más kilómetros, la preparación es más exigente y obliga a conseguir algo y entrenar a consciencia teniendo en cuenta los que me iba a encontrar”.Indicó.

“El año pasado competí con el equipo “Tinogasta te espera” dirigido por Luis Castro en la competencia aniversario de Belén, donde clasificamos en el 5° puesto, eso sumó para volver armarlo al equipo, pero estamos padeciendo esta pandemia que nos impide juntarnos para volver a correr, pero el objetivo es volver armarlo, reforzado y tratar de hacer otras competencias que la teníamos pensado realizar”.Añadió.

Asimismo expresó:” Es importante integrar un equipo en ciclismo, el anteaño pasado teníamos un poco más de ayuda porque estaba otro gobierno municipal, con ese Intendente teníamos más presupuesto para hacer más competencia y con el cambio de Intendente el año pasado bajó la rentabilidad, no nos están colaborando mucho, para los gastos sale de nuestro bolsillo la mayoría de las veces, a nosotros acá en ciclismo nadie nos ayuda, yo gracias a Dios tengo mis auspiciantes, pero ellos no hacen más que para salvar la comida y hasta ahí nomás, todos sabemos lo que cuesta llenar un tanque de nafta, es como que cada año se nos está haciendo más cuesta arriba, pero nos gusta y es a lo que yo me dedico”.Señaló.

“Ojalá que este año en Belén se haga el Infanto Nacional para que puedan hacer algo de ruta también, ya que en todo el año no tenemos competencia. Yo estoy contento porque en febrero competí en San Juan y pude clasificar en la 5ta posición en la categoría individuales, clasificar en esa provincia que es el máximo de ciclismo nacional, es un logro para mí, además de haber ido individualmente me puso muy contento y vine con muchas ganas de prepararme en base al argentino, ahí se abrió la temporada que comenzó en noviembre y terminó en marzo”. seguró.

Finalmente Mirabal puntualizó: “Este año tengo pensado irme a San Juan para hacer por lo menos la mitad de la temporada, porque posiblemente pueda integrar un equipo, trato de mentalizarme en la posibilidad de irme, pero para ello tengo que estar bien físicamente para rendir bien y tratar de dar lo mejor posible”.Concluyó.