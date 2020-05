César Sánchez: “Si va a volver el fútbol sin público entonces no podemos hacerlo de esa manera”

En diálogo con Belén-Info.com, el Presidente de la Liga Belenista de Fútbol, César Omar Sánchez, confirmó que este martes a las 19:30 horas se llevó a cabo una reunión de presidentes de Ligas mediante la plataforma Zoom (Videoconferencia) en la cual participaron el presidente de la Liga de Santa María, Liga Chacarera, Liga de Tinogasta, Liga de Pomán, Liga de Santa Rosa y Liga de Belén, para tratar la suspensión o no del Torneo Provincial de fútbol.

Refiriéndose al tema el entrevistado señaló: “Cada uno hemos emitido diferentes opiniones al respecto, pero la mayoría coincidimos un punto fundamental que es que no podemos jugar sin público, aparte con el tema éste del COVID-19 tenemos que ir viendo día a día lo que esta pasando, que ocurre, que va a suceder en el tiempo, pero se habla que el fútbol va a volver en algún momento, agosto, setiembre que va a volver sin público y es imposible hacerlo de esa manera, lo que si algunos presidentes quieren que esperemos, nosotros anoche hemos tomado la decisión final de darlo por terminado al Torneo Provincial, en eso coincidimos la mayoría a excepción de un presidente que opinó que esperemos un poco, entonces vamos a esperar hasta el 2 de junio, pero sabemos interiormente que eso va ocurrir, si va a volver el fútbol sin público entonces no podemos hacerlo de esa manera por la parte económica, emocional, por todo, se imaginan que se va a estar jugando en Peñarol y acá en Belén a 400, 500 personas que aman al fútbol todos los días de la semana y como se los para a esa gente, entonces estamos arriesgando, la gente va a querer entrar, quien va a parar a la gente, reitero, esto no es Buenos Aires que tienen que viajar en tren, en ómnibus para llegar a un estadio, acá la gente va caminando y va a querer entrar a la cancha aquí y en toda la provincia de Catamarca y además el tema económico, para abrir una cancha se necesita $ 35.000.- de donde vamos a sacar, quién va a poner ese monto.” Señaló.

“Nosotros vivimos del público, vivimos de la cantina, aquellos que venden choripán, mandarinas fuera de la cancha, vive del público eso está fuera de discusión, el otro presidente piensa igual que nosotros nada más que dice que esperemos un poco, no sé porque motivo, yo me imagino como todos que este presidente tiene una negación de lo que está pasando y que piensa que el 2 de junio van a decir que se juegue el fútbol. Es entendible, estamos sin saber que hacer, la gente me pregunta cuando va a volver el fútbol, hay muchos que quieren que el fútbol vuelva, pero no sabemos que va a pasar, nosotros tenemos una bajada de línea del Consejo Federal, todo lo que se puede opinar del fútbol pienso que será a partir de agosto, septiembre, nosotros la mayoría de los presidentes sabemos que este año el fútbol no va a jugarse, no se puede jugar a partir de octubre por ejemplo, un campeonato de uno, dos o tres meses no tiene sentido, la mayoría lo vemos como un año perdido, sin público no se puede jugar”. Aseguró.

Finalmente manifestó: “Vamos a seguir esperando el 2 de junio que vamos a dar una respuesta definitiva a pesar de que algunos presidentes tienen la ilusión de que esto se mejore, pero se lo ve muy difícil”. Concluyó.