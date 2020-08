César Sánchez: Vuelta a entrenamientos y posibilidad de jugar el torneo local

El Consejo Federal de Fútbol de AFA resolvió que el 07 de Setiembre será la fecha para la vuelta a los entrenamientos en las Ligas y los 98 equipos del Regional con la potestad de que cada equipo y Liga si quieren volver o no ya que no habrá sanción en caso de no hacerlo.

En base a lo expresado precedentemente este medio dialogó con el presidente de la Liga Belenista de Fútbol, César Omar Sánchez para que de a conocer sobre lo que está ocurriendo en este aspecto en esta ciudad, sobre lo que señaló: “Las novedades que tenemos son las que dieron a conocer desde el Consejo Federal, vamos a esperar nosotros, tuvimos una reunión informal con los dirigentes de los clubes ya que veníamos sabiendo que esto iba a ocurrir en un algún momento que se iba a volver a los entrenamientos, hay muchas ganas de que lo juguemos al torneo local, así que estamos en busca de los sponsors, en busca de quienes nos van ayudar para que lo podamos jugar al torneo porque si se hace va a ser sin público, estamos decididos a afrontarlo, vamos a esperar la semana próxima para tratar de reunirnos de nuevamente para ver que club quiere participar ya que nosotros dependemos de ellos”. Sostuvo.

Ante la consulta si se reunieron los presidentes de las Ligas que participan en el torneo provincial, Expresó: “En septiembre vamos a ver que va a pasar con eso, hay 3 presidentes que quieren seguir jugándolo y otros que no queríamos donde yo estaba, pero ahora puede pasar cualquier cosa, ustedes hace dos o tres meses preguntaban y todos los presidentes dudábamos por el coronavirus pero ahora puede pasar cualquier cosa, reitero, eso no está decidido pero yo como presidente estoy pensando en lo nuestro, en la liga local. Ustedes vieron como somos los Belichos, somos especiales y vamos a querer jugar, yo voy a estar al frente de esto, yo les dije que nos vamos a encargar de buscar sponsors, buscar la gente que nos va ayudar con el tema económico que es para pagar árbitros, policías y alquiler de la cancha, de eso estoy seguro que vamos a conseguir ese dinero, pero vamos a ver cuántos clubes quieren jugarlo al torneo porque debe haber 10 equipos por lo menos que lo tienen que jugar, en la reunión fueron todos y todos querían participar si esto se daba, nosotros fuimos antes de que salió esta resolución, tuvimos una reunión y yo ya venía imaginando que es lo que podía pasar que íbamos a volver”. Aseguró.

Finalmente ante el fallecimiento reciente de Luis Vidal “Luchino” Delgado, un hombre que dedicó su vida al club de sus amores Club Tiro Federal y al fútbol de Belén, expresó: “Es una pérdida irreparable para nuestro querido fútbol de Belén, porque esa clase de dirigentes ya quedan muy pocos, el ha dado su vida al fútbol, el le ha entregado su vida al fútbol, fue jugador, árbitro, director técnico, presidente de una de las instituciones más grande de la provincia de Catamarca y al último estaba trabajando en el Tribunal de Disciplina hace muchos años donde su colaboración era muy grande, una persona muy querida en el ambiente, muy respetada, eso es lo que yo pienso de “Luchino” y a mi realmente me ha caído muy mal, me ha dolido tanto porque son personas que nos hacen muy mucha falta, él vivió y murió para un club, y estamos hablando de una persona que no le sobraba nada, todo iba al club”, concluyó.