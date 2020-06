Chile reportó casi 7.000 contagios diarios y anunció cambios en el recuento de casos

Ministerio de Salud ✔@ministeriosalud Min @DrEnriqueParis: “La gente tiene que tener conciencia, que cuando salen, tienen dos problemas: si es portadora de #COVID_19 contagia a otras y también a su círculo cercano” “Llamo a respetar el distanciamiento físico y la cuarentena. Lo importante es la conciencia social” 97 Twitter Ads info and privacy

58 people are talking about this