Club San Luis se prepara a disputar el Torneo Provincial

Los Clubes que representarán a Belén en el Torneo Provincial organizado por la Federación Catamarqueña de Fútbol, en este caso San Luis y San Antonio continúan con la preparación para afrontar dicho compromiso.

Ariel Carrasco que dirige técnicamente a San Luis habló con Belén-Info.com para poner de manifiesto detalles de la preparación que está llevando a cabo el equipo y de otros temas más.

Sobre los entrenamientos dijo: “Estas dos últimas dos semanas estuvimos trabajando en la cancha de San Luis y también en el dique donde hicimos trabajo fuerza y este viernes terminamos el trabajo, la próxima semana vamos a continuar con el trabajo en la cancha de San Luis a partir de las 15:30 horas. Hemos incorporado algunos jugadores refuerzos de clubes locales como de San Antonio, Peñarol, Tiro de Londres y de Racing del 250, el plantel está compuesto por 25, 26 jugadores los que están concurriendo todos los días a las prácticas por lo que estoy contento y satisfecho porque no faltan a los entrenamientos los jugadores, cosa que no es habitual en otras oportunidades”.Aseguró.

Sobre como esta compuesto el cuerpo técnico dijo: “Jorge Carrasco y José Carrasco trabajan como utileros, en la preparación física tengo dos chicos que están estudiando la carrera de Educación Física, los llamé y les gustó la posibilidad de trabajar, igualmente yo lo estoy guiando en el sentido, ellos son Gastón Palavecino y José Vergara y como ayudante de campo está Luis Cruz ex jugador de San Luis”.Comentó

Luego se refirió a la Comisión Directiva del Club aseverando que: “hace mucho tiempo que no está conformada la misma, fundamentalmente Cristian Reyes, Crespo Carrasco y yo somos los que estamos afrontando todo, Claudio Soto tenía la intención de ayudarnos pero ahora está abocado a entrenar a Peñarol con el Profe Martín Carrizo”. Añadió.

Asimismo remarcó que: “La Comisión está un poco desintegrada, hace tiempo que andamos así, cuando finalizó el campeonato el año pasado nos reunimos con el Presidente y quedaron de acuerdo a que tenían que hacer la asamblea, pero en realidad llaman a asamblea o quieren reunirse para hacer la asamblea y después ninguno se anima asumir la presidencia, cosas así, siempre tenemos la ayuda de César Omar Sánchez (Presidente de la Liga Belenista de Fútbol) que nos está guiando y aconsejando que es lo que tenemos que hacer, en ese sentido nosotros tenemos la ayuda de él”. Indicó.

A su vez expresó: “El problema por el que está atravesando el club uno lo ve desde los dos lados, me pongo del lado de entrenador y me molesta en el sentido de que no hay comisión ,pero también me pongo del lado de la comisión y en realidad no hay recursos, no entra plata al club, por lo menos para tenerlos bien a los jugadores quienes saben de esta situación porque hablé con ellos en forma personal y luego en grupo y les dije cual es la situación del Club la que es muy lamentable, en el sentido de que no tiene recursos, no tiene dinero, yo le expliqué bien, les dije si ustedes vienen al Club vienen por el deseo que tienen de jugar, porque le gusta y aman el fútbol, nosotros no somos como otros clubes como por ejemplo “San Antonio” que tiene una buena comisión que lo respalda, tiene gente que trabaja y ellos generan sus propios recursos y lamentablemente nosotros como Club no lo tenemos. Los jugadores que están ahora con nosotros hacen un sacrificio enorme porque ellos saben que el club no está bien, ellos llevan sus propios botines y colaboran en lo que es necesario, a pesar de eso ellos no faltaron a los entrenamientos y cuando hago fútbol tengo 27, 28 chicos”. Subrayó.

Finalmente Carrasco señaló que: “Tienen planificado realizar por lo menos un partido amistoso, antes de que comience el Torneo Provincial, que tuvieron una propuesta para ir a jugar con el Club Jorge Newbery de Pomán pero les fue imposible por falta de medio de transporte, que solicitaron la colaboración de la Municipalidad de Belén para que le facilitara la Combi y les respondieron que no estaba en buenas condiciones”.Concluyó.