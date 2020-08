Días pasados el COE Belén se reunió con transportistas y el Director de Defensa Civil Emilio Rodríguez nos comentó sobre los puntos abordados.”Hemos tenido la reunión con los transportistas de la ciudad de Belén, lo que nos ha permitido primer, felicitar a todos los transportistas por el hecho de que estuvieron prácticamente todos presente. Se ha llegado a algunos nuevos arreglos, algunas inquietudes, se pulió, por decirlo así, algunas pequeñas falencias que estábamos teniendo y lo que nos va a permitir en adelante trabajar de la mejor manera para seguir controlando nuestra ciudad de Belén, principalmente con los choferes de las empresas de Belén que tienen que viajar por diferentes temas, a traer mercadería o lo que fuese de otra provincias, donde si tenemos hasta tal vez contagio comunitario la misma”. Señaló.

“Las empresas tienen choferes que viajaban por ejemplo a Córdoba y tenían que venir a hacer aislamiento a un lugar solo durante 14 días; ¿Pueden estar con la familia haciendo en aislamiento? Sí, pueden estar, pero la familia también se va a sumar a lo que tiene que ver con el aislamiento durante ese período, se sigue manteniendo el mismo criterio. por otro lado los choferes que salen si tienen que volver a viajar en los días antes de cumplirse los 14 pueden hacerlo y al regresar van a seguir cumpliendo el aislamiento dentro del período del día que ya estaban cumpliendo con el reglamento”. Indicó.

En este sentido añadió: “Cabe destacar de que hay empresas de Belén que se hacen responsables y cargo en este sentido, tienen los lugares ya alquilado, las comodidades para que los choferes puedan cumplir su cuarentena y evitar que tengan el contacto con las familias, algo que muy importante, yo creo que esto es a nivel país, que si bien los transportistas lamentablemente por ahí están mal visto, los tratan mal en la ruta, sabemos por todo lo que pasan y algo que tenemos que tener en cuenta de que las provincias donde están viajando para buscar mercadería y abastecer a nuestra sociedad, que es muy encomiable trabajo, es muy sacrificado hoy por hoy, muy abnegado, así que valoramos muchísimo el trabajo de ellos y sabemos que realmente es fundamental que hoy en día podamos contar con una empresas en Belén que asumieron la responsabilidad y que cuiden a nuestros choferes para que no así de esta manera podemos evitar el contagio en la misma en nuestra ciudad”. Aseguró.

Respecto los controles en las otras provincias dijo: “Yo creo que todas las provincias de la República Argentina lo que tienen es un control muy estricto con respecto a los camioneros, por eso nosotros tenemos que ser consciente de que al momento que salen, por ejemplo, un camión que va a la ciudad de Córdoba al ingresar a la ciudad de Córdoba lleva una faja y lamentablemente ese chofer, no se puede bajar hasta volver a regresar al domicilio o hasta la provincia de Catamarca, así que el controles es muy estricto es por eso que resalto el trabajo de ellos, ellos ya tienen que salir prácticamente no solamente con el equipamiento de bioseguridad, sino con todo lo que tiene que ver con la parte de alimento para que ellos puedan sustentarse durante el viaje. Por eso creo que todas las provincia hoy en día, al ser mal vistos los choferes y los camioneros han implementado este estricto, por decirlo así, control que por ahí el único que se ven perjudicados son los choferes, pero yo creo que el trabajo lo venimos haciendo de la mejor manera, el hecho de que hayamos tenido una reunión con todos los transportistas es algo muy importante vuelvo a decir, yo creo que Belén hoy por hoy está muy bien organizado en este sentido y por conocimiento de provincias vecinas como Aimogasta que tengo un conocido, te van a tomar el ejemplo de la ciudad de Belén con respecto a que el COE pueda tener una reunión con los transportistas que hasta el momento no la tuvieron, podemos decir que el COE ha tenido la tercera reunión con los transportistas, considero que fue un éxito, más allá de que todavía tengamos cosas para trabajar y para pulir, el equipo de trabajo de transportistas como el resto de la empresa, es fundamental hoy por hoy para poder allanar el camino y poder pulir de a poco toda la falencias que podemos tener”. Concluyó.