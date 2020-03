Comisario Carrasco: “No se cómo tratar a la gente para que entienda que tienen que quedarse en la casa”

El Jefe de la Comisaría Departamental, Comisario José Ángel Carrasco, informó en la mañana de este viernes 20 del actual mes, todo lo acontecido en cuanto a la primera noche de la cuarentena total determinada por el Gobierno Nacional.

En ese aspecto y teniendo en cuenta que vecinos denunciaron a un medio radial local que hay comercios que atendieron al público hasta cerca de la 1 de la mañana especialmente vendiendo bebidas alcohólicas, respondió: “Estaba escuchando el reclamo de los vecinos, va a costar, en la primera noche anduvieron dos móviles, recargamos más personal para hacer cumplir lo que ha dispuesto la Presidencia de la Nación, espero que sepan disculpar. Los comerciantes son los que están perjudicando porque uno los hace cerrar pero por la ventana o la puerta están vendiendo con tal de tener una ganancia lo están perjudicando a nuestra sociedad, esta noche vamos a ser más estrictos, vamos a tomar otro tipo de medidas porque esto hay que acatar, estamos en emergencia de salud. Es más en esta mañana circulaban ciclistas, salen a caminar, a esa gente se la hizo volver, el personal anduvo toda la noche, espero sepan comprender, no sé como tratar a la gente para que entienda que tienen que quedarse en la casa. Ahora tenemos un problema en la Escuela N°6 estaba previsto que iban a entregar los módulos alimenticios y hay una cola de más de 30 personas y estamos viendo que se agilice eso pero hay muchos problemas, ojalá que la gente sepa comprender que se tienen que quedar en la casa”.Señaló.

Al consultarle sobre que medidas se van a tomar a partir de esta noche, dijo: “Estuve hablando con el señor de Rentas Municipal cuando estuvimos en el control caminero y le pedí la gente para cada local que se lo vea expendiendo algo directamente clausurarlo, y aplicar la multa correspondiente. También quiero comentar que anoche circulaban en moto por lo que secuestramos muchas de ellas, no entiende la gente que no tiene que circular de noche, se procedió a aplicar multas y secuestrar la motos de jóvenes que andaban consumiendo bebidas, ojalá que durante estos 14 días podamos normalizar y concientizar a la gente, hoy es mínimo el tránsito de gente que va a trabajar, así que estamos tratando que tomen consciencia, les pido más que todo respeto con el personal policial, también la forma de tratar que entiendan que vamos a salir por los comercios, están preguntando quien puede abrir y quien no, el tema es que los que vendan ropa, que vendan artículos que no tengan que ver con el suministro de artículos alimentarios, se tienen que mantener cerrados, únicamente venta de alimentos, la farmacia es las que tienen que estar abierto”. Añadió.

“Los móviles andan en la calle viendo la gente que anoche por una ventana vendían bebidas alcohólicas para notificarlos que vengan por la comisaría así vemos de una vez por toda que no lo hagan, vamos a tener la oportunidad de notificarlos”.Aseguró.

Por último comentó: “Anoche en barrio San Antonio hubo una pelea en un kiosco, ya vamos a tomar medidas con esa señora porque no es la primera vez que hace esto, insisto, que la gente cuando vea algo que llame que no se haga problema, anoche era impresionante como nos llamaban de un lado, y de otro y Belén es grande. Le pido disculpas a veces no se acude en el momento porque cuando iba el móvil ya se retiraban se trabajó toda la noche, nos colaboró el camión de bomberos con los altavoces anunciando las medidas de prevención”, concluyó.