COMUNICADO OFICIAL COE LONDRES

Debido a la situación epidemiológica que afronta la provincia de Catamarca en

las ultimas horas, el COE LONDRES decide el cierre total de la Ciudad de

Londres y Adherir en todos sus términos a las medidas emitidas por el COE

BELÉN (cierre total del Departamento en todos sus ingresos). Solo se permitirá

la circulación en caso de emergencias, personal de salud y seguridad con las

medidas de bioseguridad adecuadas.

➢ Se recuerda a la comunidad que la Provincia se encuentra en FASE 1. Por lo

tanto, si necesita salir por abastecimiento debe hacerlo una (01) persona por

familia; teniendo en cuenta las medidas de cuidado: distanciamiento físico,

uso de barbijo, higienes de manos, uso de alcohol en gel etc.

➢ Las personas varadas en la ciudad Capital de Catamarca con domicilio legal

en Londres podrán ingresar a la jurisdicción hasta el día viernes 10/7 del

corriente año, poniendo en conocimiento al COE LONDRES con antelación;

debiendo cumplir el aislamiento Obligatorio, y Preventivo en domicilio

particular obligatoriamente, cumpliendo el protocolo establecido.

➢ Se comunica a todos los comerciantes que a partir de las 14: 00 hs. Quedará

habilitado el Centro de Abastecimiento de Londres, ubicado en el Aeródromo

sobre ruta Nacional N° 40.

➢ Estas medidas rigen desde las 08:00 hs. De la presente fecha hasta una

próxima comunicación oficial por parte del Comité Operativo de Emergencia

de Londres.

➢ Se Insta a toda la ciudadanía a informarse por medios oficiales y no replicar

ni asimilar información errónea, la cual crea psicosis social.