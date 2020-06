Con muletas por una lesión, el campeón del mundo de boxeo Anthony Joshua se sumó a las manifestaciones contra el racismo

El mundo del deporte continúa reaccionando ante la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que fue asesinado por un policía de Minneapolis en un nuevo caso de abuso de poder de las fuerzas de seguridad que impactó en la sociedad estadounidense y que luego se expandió en todo el mundo con protestas en las ciudades más conocidas del planeta.

Este sábado, en Watford, Inglaterra, el que hizo su aparición en una manifestación contra el racismo fue el campeón del mundo de los pesos pesados Anthony Joshua, que sorprendió a los presentes cuando se lo vio sumándose a la marcha con muletas. Según indicaron los agentes de prensa del pugilista británico a medios ingleses, “Anthony sintió una leve punzada en la rodilla mientras entrenaba. El aparato ortopédico es una medida de precaución por consejo de los fisios. Será revisado por sus médicos, pero no hay preocupación inmediata”.

Joshua se presentó a la manifestación con una remera con el nombre del movimiento “Black Lives Matter” en el frente. El boxeador que se consagró campeón mundial de la AMB, la OMB y la FIB en diciembre pasado después de vencer en fallo unánime al mexicano Andy Ruiz Jr en un combate que se celebró en Arabia Saudita, se unió a cientos de personas en una protesta pacífica que se llevó a cabo en las primeras horas de la tarde en suelo inglés.

Joshua apareció en muletas por un incidente que tuvo en un entrenamiento (REUTERS/Paul Childs)

En las imágenes que tomó la prensa internacional, se puede ver a Joshua con un aparato ortopédico para proteger su pierna izquierda tras el incidente que sufrió en un entrenamiento. A pesar de lo sucedido, el boxeador fue protagonistas de las protestas que tuvieron el aval del alcalde de la ciudad donde es oriundo el deportista británico. “Me enorgullece ser alcalde de una ciudad diversa, donde personas de diferentes orígenes se cuidan y comparten los éxitos y las luchas de los demás. Esta es una fuente de fortaleza para nuestro pueblo”, dijo Peter Taylor.

Además de la aparición del púgil, otro reconocido atleta británico se sumó a través de sus redes sociales a la lucha contra la desigualdad social para concientizar al mundo sobre la brecha racial que todavía existe. Lewis Hamilton, seis veces campeón de la Fórmula 1, se pronunció con un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram donde mostró un video hablando sobre el abuso racista que sufrió cuando era niño en su etapa de piloto de karting.

Joshua con el público en las protestas contra el racismo (REUTERS/Paul Childs)

“He estado leyendo todos los días para tratar de estar al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en nuestra lucha contra el racismo, y me trajo tantos recuerdos dolorosos de mi infancia. Recuerdos vívidos de los desafíos que enfrenté cuando era niño, ya que estoy seguro de que muchos de ustedes que han experimentado racismo o algún tipo de discriminación han enfrentado. He hablado muy poco sobre mis experiencias personales porque me enseñaron a seguir adelante, no mostrar debilidad, matarlos con amor y vencerlos en la pista”, explicó el actual campeón del mundo de conductores de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Como ya fue el caso de otras leyendas del deporte que se mostraron consternados por lo ocurrido con George Floyd, esta vez fue el caso de Anthony Joshua de darle su apoyo a la comunidad afroamericana en días donde en todo el mundo se vieron actos a favor de la lucha por la igualdad racial.